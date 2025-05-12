Ένας μετανάστης έχασε τη ζωή του και άλλοι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς τα ξημερώματα σήμερα κατά την προσπάθειά τους να διασχίσουν λαθραία τη Μάγχη, ανακοίνωσαν σήμερα οι λιμενικές αρχές της βόρειας Γαλλίας.

Το ναυάγιο προκλήθηκε ανοιχτά του Αρντελό, κοντά στην Μπουλόν-συρ-Μερ, στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας (Premar).

Εξήντα έξι άνθρωποι διασώθηκαν, μεταξύ των οποίων «ορισμένοι υπέφεραν από εγκαύματα και υποθερμία», υπογράμμισε η Premar σε ανακοίνωσή της προς το AFP, στην οποία διευκρίνισε ότι όλοι μεταφέρθηκαν στη στεριά και έχουν τεθεί υπό τη μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι αρχές του Πα-ντε-Καλαί καταμέτρησαν έξι τραυματίες.

Δύο πλοία, ένα σκάφος περιπόλου και ένα ρυμουλκό του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, όπως και ένα ελικόπτερό του, αναπτύχθηκαν για την επιχείρηση αυτή διάσωσης.

Με τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του σήμερα, τουλάχιστον 11 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές του 2025 προσπαθώντας να φτάσουν στη Βρετανία με «μικρά σκάφη», παράνομα επισφαλή πλεούμενα που συχνά είναι υπερφορτωμένα.

«Το πτώμα μετανάστη μεταφέρθηκε απόψε στην Πορτέλ με (το σωστικό ρυμουλκό) Abeille Normandie ύστερα από δυστύχημα στα ανοιχτά των ακτών μας», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο δήμαρχος της Πορτέλ, στη βόρεια Γαλλία, Ολιβιέ Μπαρμπαρέν.

Το 2024, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γραφείου Καταπολέμησης της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών (Oltim), 78 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στις επικίνδυνες αυτές θαλάσσιες μετακινήσεις. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ από τις αρχές του 2018. Από τον Ιανουάριο ως τον Δεκέμβριο του 2024, πάνω από 36.800 άνθρωποι έφτασαν στη Βρετανία με αυτοσχέδια πλεούμενα, ήτοι 25% περισσότεροι από το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

