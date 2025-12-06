Ο αρχηγός ένοπλης ομάδας της Λωρίδας της Γάζας, ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, γνωστός για την αντιπαράθεσή του με τη Χαμάς και για την υποστήριξη που φέρεται να είχε από το Ισραήλ, σκοτώθηκε στον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα του.

"Οι Λαϊκές Δυνάμεις θρηνούν τον ηρωικό μάρτυρά τους Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ", δήλωσε η ομάδα του σε ανακοίνωση που ανάρτησε στο Facebook αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Η οργάνωση δήλωσε ότι ο ιδρυτής της σκοτώθηκε από πυρά την ώρα που "προσπαθούσε να λύσει μια διαφορά" στην οποία εμπλέκονταν μέλη της οικογένειας Αμπού Σανίμεχ από τη Γάζα, διαψεύδοντας παραπλανητικές πληροφορίες που αποδίδουν τον θάνατό του στη Χαμάς.

Σε ανακοίνωση, η οικογένεια Αμπού Σανιμέχ ανέλαβε την ευθύνη για τον θάνατό του, κατηγορώντας τον για "προδοσία" λόγω των σχέσεων που φερόταν να είχε με το Ισραήλ και απειλώντας με "αυστηρή τιμωρία ό,τι απομένει από την ομάδα των αποστατών του".

Η Χαμάς δεν ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία, αλλά τη θεωρεί "αναπόφευκτη κατάληξη για όποιον προδίδει τον λαό του" και γίνεται "εργαλείο στα χέρια της κατοχής" (Ισραήλ σ.σ.).

Οι Λαϊκές Δυνάμεις, οι οποίες αποτελούνται κυρίως από μέλη μιας φυλής Βεδουίνων, παρουσιάζονται ότι εργάζονται υπέρ των κατοίκων της Γάζας και κατά της Χαμάς, χωρίς να είναι γνωστά με ακρίβεια ούτε το μέγεθος τους ούτε το οπλοστάσιό τους.

Η ομάδα έδρασε κυρίως στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, γύρω από τη Ράφα, από την οποία κατάγεται ο ιδρυτής της, ο οποίος δραπέτευσε από φυλακή στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Είχε καταδικαστεί γύρω στο 2015 για λαθρεμπόριο και εμπορία ναρκωτικών.

Τον Ιούνιο, το Ισραήλ παραδέχτηκε ότι υποστηρίζει και εξοπλίζει παλαιστινιακές παρατάξεις που αντιτίθενται στη Χαμάς, χωρίς να κατονομάζει ρητά τις Λαϊκές Δυνάμεις.

Τον Ιούλιο, ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ δήλωσε σε ισραηλινό μέσο ενημέρωσης ότι η ομάδα του μπορούσε να κινείται ελεύθερα στις ελεγχόμενες από τον ισραηλινό στρατό περιοχές και ότι ενημέρωνε τον στρατό για τις επιχειρήσεις του, προτού ανακαλέσει τα λεγόμενά του.

"Ο θάνατος του Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ ήταν μια καλή είδηση για εμάς", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπού Σαμέχ αλ-Γάμρι, ένας κάτοικος της Γάζας που εκτοπίστηκε στην αλ-Ζαγουάιντα, στην κεντρική Γάζα.

"Αυτή είναι η τύχη κάθε προδότη και κλέφτη", πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι οι Λαϊκές Δυνάμεις "εγκαθιστούσαν σημεία ελέγχου, έκλεβαν βοήθεια και μας πολιορκούσαν".

"Το τέλος του ήταν αναμενόμενο και αναπόφευκτο", πρόσθεσε ένας άλλος εκτοπισμένος, ο Χασάν Μούσλεχ.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Αμπού Σαμπάμπ κατηγορήθηκε από πολλούς κατοίκους της Γάζας για λεηλασία της ανθρωπιστικής βοήθειας που έφτανε στο παλαιστινιακό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

