Την ακύρωση τουλάχιστον 1.139 πτήσεων και την καθυστέρωση άλλων 3.808 έχει προκαλέσει η επέλαση της «παγωμένης καταιγίδας» στις ΗΠΑ, η οποία πλήττει τις βορειοανατολικές πολιτείες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πολλές προειδοποιήσεις για χειμερινές καταιγίδες, οι οποίες «θα προκαλέσουν επικίνδυνες συνθήκες ταξιδιού για τις Μεγάλες Λίμνες προς τη βόρεια Μεσοατλαντική περιοχή και τη νότια Νέα Αγγλία από σήμερα έως το πρωί του Σαββάτου».

Πολλά αεροδρόμια έχουν επηρεαστεί από την καταιγίδα, ανάμεσά τους το John F. Kennedy, το LaGuardia και το Detroit Metropolitan Wayne County.

Η JetBlue Airways έχει ακυρώσει 225 πτήσεις, τις περισσότερες μεταξύ των αερομεταφορέων, ακολουθούμενη από την Delta Air Lines με 186 πτήσεις, την Republic Airways με 155 , την American Airlines με 96 και την United Airlines με 82 .

Ένας εκπρόσωπος της American Airlines δήλωσε στο Reuters ότι ο αερομεταφορέας «εξέδωσε ταξιδιωτική προειδοποίηση που επιτρέπει σε όσους επηρεαστούν, να κάνουν εκ νέου κράτηση χωρίς χρεώσεις αλλαγής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.