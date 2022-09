Ουρές έξω από το Κάστρο του Ουίνδσορ για να δουν τον τάφο της Ελισάβετ (βίντεο)

Εκατοντάδες πολίτες κάνουν από εχθές ουρά έξω από το Κάστρο του Ουίνδσορ για να επισκεφθούν την τελευταία κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ, τον βασιλικό τάφο, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου όπου κηδεύτηκε τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου.

Το Κάστρο ως αξιοθέατο και τοπόσημο άνοιξε ξανά για το κοινό στις 29 Σεπτεμβρίου,10 ημέρες μετά την κηδεία της Ελισάβετ και αφού έληξε και το επιπλέον 7ημερο επίσημο πένθος για τον βασιλικό οίκο.

Hundreds of people are queuing outside #Windsor Castle as it opens to members of the public for the first time since the #Queen’s death.



It is the first opportunity for the public to view the Queen’s final resting place and see the ledger stone in the George VI memorial chapel. pic.twitter.com/gaeXM0Rz9k