Το σχέδιο για κήρυξη της Ουκρανίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενέκρινε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας.

Όπως μεταδίδει η DW, η απόφαση αφορά ολόκληρη την επικράτεια εκτός από τις ανατολικές περιοχές του Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ, που ελέγχονται από τους φιλορώσους αποσχιστές, καθώς εκεί ήδη ισχύει κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το 2014.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται αρχικά να διαρκέσει για 30 ημέρες κατά τις οποίες θα αυξηθούν οι έλεγχοι. Η σύσταση του συμβουλίου απαιτεί έγκριση από το κοινοβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ.

Ξεκίνησε η επιστράτευση εφέδρων στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπέγραψε νωρίτερα το διάταγμα για την επιστράτευση εφέδρων ηλικίας 18 έως 60 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Η Ουκρανία κάλεσε επίσης τους υπηκόους της που βρίσκονται στη Ρωσία να την εγκαταλείψουν.

Κίεβο προς τη Δύση: Χρειάζονται περισσότερες κυρώσεις

Την ίδια ώρα το Κίεβο πιέζει για την επιβολή ακόμα περισσότερων κυρώσεων στη Ρωσία από τους δυτικούς.

Ο Ουκρανός υπουργός Οικονομικών, Ντμιτρο Κουλέμπα, έγραψε στο twitter ότι χρειάζονται περισσότερες κυρώσεις «για να σταματήσει η περαιτέρω επιθετικότητα του Πούτιν». «Τώρα είναι αναγκαίο να αυξηθεί η πίεση. Χτυπήστε τη ρωσική οικονομία και το περιβάλλον του Πούτιν», προσθέτει ο αξιωματούχος του Κιέβου.

Δυτικά κράτη αντέδρασαν στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των περιοχών του Ντόνετσκ και Λουγκανσκ από τον Βλαντιμίρ Πούτιν επιβάλλοντας κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

To stop Putin from further aggression, we call on partners to impose more sanctions on Russia now. First decisive steps were taken yesterday, and we are grateful for them. Now the pressure needs to step up to stop Putin. Hit his economy and cronies. Hit more. Hit hard. Hit now.