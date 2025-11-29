Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες που αφορούν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος με γνώση του θέματος.

«Η αντιπροσωπεία σχεδιάζει να συναντήσει την αμερικανική πλευρά στο τέλος αυτής της εβδομάδας», δήλωσε η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος. Οι συνομιλίες θα μπορούσαν να διεξαχθούν στη Φλόριντα (νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες), πρόσθεσε η πηγή.

Ο Άντριι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας, επρόκειτο να συμμετάσχει στη συνάντηση αυτή πριν από την αποπομπή του νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σημειώνεται ότι ο παραιτηθείς στενός συνεργάτης του Ουκρανού προέδρου ήταν ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι ανέφερε νωρίτερα ότι επικείμενες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, χωρίς να ανακοινώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

