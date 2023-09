Η Ουκρανία υποστηρίζει πως σκότωσε τον διοικητή του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας Κόσμος 14:25, 25.09.2023 linkedin

«Τριάντα τέσσερις αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων ο διοικητής του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, σκοτώθηκαν» από το πλήγμα, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις