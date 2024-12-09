Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες συζήτησαν τη μεταβατική περίοδο στη Συρία μετά την ανατροπή του καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ από αντάρτες και τα πιθανά βήματα για την ανοικοδόμηση της χώρας, δήλωσε μια πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Φιντάν και ο Γκουτέρες συζήτησαν επίσης την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία, είπε η πηγή.

Οι δυο τους αντάλλαξαν απόψεις για το τι θα μπορούσε να κάνει ο ΟΗΕ για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Συρίας, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

