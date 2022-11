Ουκρανία: Βυθισμένη στο σκοτάδι μετά τα ρωσικά χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές – Δορυφορική εικόνα

Στο σκοτάδι έχει βυθιστεί, ολόκληρη σχεδόν η ουκρανική επικράτεια μετά το μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, που προκαλούν και σημαντικά προβλήματα στην υδροδότηση.



Όπως δείχνει η δορυφορική εικόνα, η Ουκρανία αποτελεί τη «μαύρη τρύπα» της Ευρώπης από πλευράς ηλεκτροδότησης, συγκριτικά με τις χώρες της Βαλτικής, την Ελλάδα ή την Τουρκία, και μόνο η πάμφτωχη Λευκορωσία είναι τόσο «σκοτεινή». Ανάλογη εικόνα έχουμε δει στο παρελθόν μόνο στη Βόρεια Κορέα λόγω των φτωχών της υποδομών.

View from space.



Ukraine in the dark after yesterday's missile attacks on energy infrastructure. pic.twitter.com/HPWrBwj0pw