Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι οι πρόσφατες πολιτικές αναταραχές έχουν αναδιαμορφώσει οριστικά την καθιερωμένη παγκόσμια τάξη.

«Απλώς δεν μπορούμε να δεχτούμε να μας κλονίζει η σεισμική αλλαγή που αντιμετωπίζουμε ή να πέσουμε ξανά στην πλάνη ότι η καταιγίδα θα περάσει, ότι τα πράγματα θα επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση μόνο αν τελειώσει ένας πόλεμος σε μια περιοχή, ή συναφθεί μια συμφωνία για τους δασμούς ή αν οι εκλογές πάνε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση την επόμενη φορά», δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής. «Επειδή τα γεωπολιτικά ρεύματα είναι απλώς πολύ ισχυρά. Και τα ίδια τα θεμέλια της ασφάλειας και της ευημερίας μας είναι απλώς πολύ ασταθή» δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Πανεπιστήμιο Κεϊό στο Τόκιο, όπου της απονεμήθηκε τιμητικός διδακτορικός τίτλος.

«Το σημείο εκκίνησης εδώ είναι να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο όπως πραγματικά είναι - όχι όπως μπορεί να τον θυμόμαστε από τις περασμένες γενιές», πρόσθεσε. «Είμαι της άποψης ότι η περίοδος στην οποία βρισκόμαστε τώρα - και ο τρόπος που τη χειριζόμαστε - θα καθορίσει το υπόλοιπο αυτού του αιώνα».

Τα σχόλια της φον ντερ Λάιεν υπογράμμισαν τον βαθμό στον οποίο η προσέγγιση του Τραμπ στην παγκόσμια διπλωματία, σε συνδυασμό με την απειλητική παρουσία του Πούτιν στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, έχει κλονίσει το πολιτικό κατεστημένο και έχει αναγκάσει την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της.

«Η Ευρώπη προχωρά. Τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, έχουμε κάνει προτάσεις για επενδύσεις στην άμυνά μας σε επίπεδα που θα ήταν αδιανόητα ακόμη και πριν από ένα ή δύο χρόνια», είπε. «Έχουμε υποβάλει ένα σχέδιο με αντίστοιχες επενδύσεις για να θέσουμε τη βιομηχανία και την καινοτομία, την τεχνολογία και την επιστήμη στην καρδιά της οικονομίας μας» επισήμανε η φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν παρευρέθηκε στο Τόκιο μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας για τη σύνοδο κορυφής της Ιαπωνίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.