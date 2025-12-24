Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση χρέους ύψους 2,6 δισ. δολαρίων

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία διακανονισμού για την αναδιάρθρωση χρέους ύψους 2,6 δισ. δολαρίων, που συνδέεται με την οικονομική της ανάπτυξη.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής -που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα με στήριξη άνω του 99% των ομολογιούχων- αποτελεί ανακούφιση για το Κίεβο, το οποίο ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία θα μπορούσαν να του κοστίσουν έως και 20 δισ. δολάρια έως το 2041, καθώς η οικονομία του, ρημαγμένη από τον πόλεμο, θα ανέκαμπτε.

«Αυτή η αναδιάρθρωση εξαλείφει μια σημαντική ενδεχόμενη υποχρέωση για την οικονομία της Ουκρανίας», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας ότι «αποκαθιστά τη δημοσιονομική προβλεψιμότητα, ενισχύει τη βιωσιμότητα του χρέους και προστατεύει τους πόρους του προϋπολογισμού».

Σηματοδοτεί επίσης ένα κρίσιμο βήμα για έξοδο της χώρας από τη χρεοκοπία που πυροδοτήθηκε από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ουκρανίας σε ξένο νόμισμα σε «CCC» από «Restricted Default», επικαλούμενος την ομαλοποίηση των σχέσεων με τους περισσότερους εξωτερικούς ιδιώτες πιστωτές του Κιέβου.

