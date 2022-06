Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ με τουλάχιστον 1.000 άτομα - Βίντεο - Φωτό

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανάρτησε τη Δευτέρα βίντεο στο λογαριασμό του στο Telegram καταγγέλλοντας ρωσική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ, στην κεντρική Ουκρανία. Δύο νεκροί, τουλάχιστον 20 τραυματίες, εκ των οποίων οι 9 είναι σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της επίθεσης σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.

Σε ένα βίντεο Ουκρανοί φωνάζουν «είμαστε ζωντανοί!» εν μέσω χάους.



Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι «Οι κατακτητές εκτόξευσαν ρουκέτες στο εμπορικό κέντρο, όπου βρίσκονταν περισσότεροι από χίλιοι πολίτες. Το εμπορικό κέντρο καίγεται, οι διασώστες δίνουν μάχη με τη φωτιά, είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τον αριθμό των θυμάτων».

«(Δεν υπήρχε) κανένας κίνδυνος για τον ρωσικό στρατό. Καμία στρατηγική αξία. Μόνο η προσπάθεια των ανθρώπων να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή, που τόσο εξοργίζει τους κατακτητές» τόνισε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.





«Η Ρωσία συνεχίζει να ξεσπά την αδυναμία της στους απλούς πολίτες. Είναι ανώφελο να ελπίζουμε σε ανθρωπιά από την πλευρά της» καταλήγει.

Ο δήμαρχος του Κρεμεντσούκ, Βιτάλι Μελέτσκι σε ανάρτησή του στο facebook τόνισε πως μια ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε μια τοποθεσία «γεμάτη με πλήθος», προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς.

‼️Occupiers hit a civilian facility in #Kremenchug. There are casualties among civilians.



Local authorities are yet to release details.



📰 Head of the Poltava Regional Military Administration pic.twitter.com/5TSLyZFb6X