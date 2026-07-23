Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ανακοινώνει μείωση φόρων σε επιχειρήσεις παμπ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε μείωση κατά 20% του επαγγελματικού φόρου για παμπ, κλαμπ και συναυλιακούς χώρους από τον Απρίλιο.

Έχει επίσης ανακοινώσει την κατάργηση του ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας το επόμενο χειμώνα.

Θα θεσπιστεί όριο δύο στερλινών για τα λεωφορεία από τον Ιανουάριο, ως μέρος των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι θα μειώσει τον επαγγελματικό φόρο που πληρώνουν οι παμπ, τα κλαμπ και οι συναυλιακοί χώροι κατά 20% από τον Απρίλιο, το τρίτο μέτρο που ανακοινώνει μέσα σε τρεις ημέρες στην προσπάθεια να βοηθήσει όπως έχει πει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αφότου ανέλαβε πρωθυπουργός τη Δευτέρα, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος παραιτήθηκε, ο Μπέρναμ έχει πει επίσης ότι θα καταργήσει τον ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας τον ερχόμενο χειμώνα και ότι θα θέσει όριο δύο στερλινών (2,35 ευρώ) στις τιμές των εισιτηρίων στα λεωφορεία από τον Ιανουάριο.

"Αυτή η κυβέρνηση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις που θέλουν να βοηθήσουν τις κοινότητές τους", δήλωσε ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ.

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι η μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις παμπ, κλαμπ και συναυλιακών χώρων θα επιτρέψει σε περίπου 32.000 επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν περίπου 1.100 στερλίνες (1.300 ευρώ) ετησίως.

Το μέτρο θα έχει κόστος για την κυβέρνηση 100 εκατομμύρια στερλίνες ετησίως και είναι βέβαιο ότι θα χαιρετιστεί από μικρούς ανεξάρτητους χώρους καθώς και από επιχειρήσεις παμπ όπως οι D Wetherspoon, Marston's και Fuller, Smith & Turner.

Ο Μπέρναμ δεν ανακοίνωσε φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις εστίασης ή ξενοδοχεία ούτε ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας να μειώσει στο μισό τον φόρο επί των πωλήσεων.

Η κυβέρνηση δήλωσε πως η μείωση του φόρου θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από επανεξέταση των μειώσεων φόρου εμπορικών επιχειρήσεων όπως καταστήματα ηλεκτρονικού τσιγάρου που "δεν έχουν θετική συμβολή στις τοπικές κοινότητες" και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε επιχειρήσεις που πουλάνε προϊόντα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Οι εμβληματικές για τη χώρα παμπ, κλείνουν με ρυθμό μία την ημέρα, σύμφωνα με την British Beer and Pub Association.

Όπως και το σύνολο του τομέα ξενοδοχείων-εστίασης, βρίσκονται αντιμέτωπες με ισχυρή αύξηση του κόστους, κυρίως των λογαριασμών ηλεκτρικού.

Η συντηρητική αντιπολίτευση κάλεσε τον Άντι Μπέρναμ να εξηγήσει με σαφήνεια πώς υπολογίζει να χρηματοδοτήσει αυτό το μέτρο, το οποίο προβλέπεται να ισχύσει από τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς.

Σε επιστολή που απηύθυναν προς τον νέο πρωθυπουργό, περίπου 120 εκατομμυριούχοι που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο βασίλειο, μεταξύ των οποίων ο πρώην ποδοσφαιριστής και παρουσιαστής Γκάρι Λίνεκερ, ζήτησαν να φορολογηθούν περισσότερο.

"Έχουμε τα μέσα", γράφουν τα μέλη αυτής της ομάδας, "Patriotic Millionaires UK", λέγοντας ότι μια αύξηση των φόρων για τα μεγαλύτερα εισοδήματα μπορεί να αποφέρει στο κράτος περίπου 24 δισεκατομμύρια στερλίνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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