Ίλον Μασκ: «Απολαύστε την τεχνητή νοημοσύνη και αγνοήστε τους φόβους»

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς και οι προγραμματιστές προειδοποιούν για το ενδεχόμενο τα μοντέλα να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο, ο Ίλον Μασκ δηλώνει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει απλώς να «απολαύσουν τη διαδρομή».

Ο επικεφαλής της SpaceX δήλωσε στο The Economist ότι, παρότι εξακολουθεί να ανησυχεί για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, «το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι μια εποχή απίστευτης αφθονίας για όλους».

Ο Μασκ ανέφερε ότι το «φιλοσοφικό συμπέρασμά» του, έπειτα από τους φόβους που είχε εκφράσει για την απειλή που μπορεί να αποτελέσει η AI για την ανθρωπότητα, είναι να «βλέπει τη φωτεινή πλευρά». Όπως είπε, η πρόοδος είναι τόσο γρήγορη ώστε «ακόμη κι αν ήθελα να τη σταματήσω, δεν θα μπορούσα».

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από την αποκάλυψη της OpenAI, την Τρίτη, ότι ορισμένα από τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της παραβίασαν τα συστήματα μιας νεοφυούς επιχείρησης, όταν έχασαν τον έλεγχο κατά τη διάρκεια δοκιμής ασφαλείας.

Η αποκάλυψη αυτή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο τα συστήματα AI να πάψουν να ευθυγραμμίζονται με τις ανθρώπινες αξίες. Ωστόσο, ορισμένοι επισημαίνουν ότι η OpenAI, η οποία επιδιώκει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, έχει συμφέρον να προβάλλει τις δυνατότητες των εργαλείων της.

Η αρχισυντάκτρια του The Economist, Ζάνι Μίντον Μπέντος, ρώτησε τον Μασκ για μια σειρά θεμάτων, από το αν πιστεύει ότι οι επικεφαλής των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών θα πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων της AI έως τους λόγους για τους οποίους παρεμβαίνει στην ευρωπαϊκή πολιτική.

Αναφερόμενος στην άνοδο ανταγωνιστών όπως η OpenAI και η Anthropic, ο Μασκ σχολίασε: «Φαίνεται πως όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην επιτάχυνση της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορείς είτε να στεναχωριέσαι γι’ αυτό είτε να μπεις κι εσύ στο παιχνίδι».

Στη συνέντευξη προχώρησε και σε χαρακτηριστικά τολμηρές προβλέψεις, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «σε δέκα χρόνια τα χρήματα δεν θα έχουν σημασία».

Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες ότι υποστηρίζει «ακροδεξιές» απόψεις.

Η Μίντον Μπέντος αντέτεινε ότι τόσο τα διαθέσιμα στοιχεία όσο και η προσωπική της εμπειρία από τη ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο διαφέρουν από την εικόνα που παρουσιάζει ο δισεκατομμυριούχος μέσω των αναρτήσεών του στο X. «Έλα να δεις τη χώρα στην οποία ζω», του είπε, όταν εκείνος πρότεινε να την ξεναγήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην ερώτηση πότε επισκέφθηκε τελευταία φορά τη χώρα, ο Μασκ απάντησε: «Πριν από μερικά χρόνια».

Ο επιχειρηματίας κλήθηκε επίσης να σχολιάσει την κοινοποίηση στο X μιας ταινίας που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει απαγορευτεί στη Γερμανία λόγω της βίας και του αντιμεταναστευτικού μηνύματός της.

«Η σύντροφός μου είναι μισή Ινδή και έχουμε τέσσερα παιδιά μαζί», είπε αναφερόμενος στη Σίβον Ζίλις, στέλεχος της Neuralink.

«Ένα από τα παιδιά μας πήρε το όνομά του από έναν διάσημο Ινδό φυσικό, επομένως θα έλεγα ότι δεν είμαι ρατσιστής».

Πρόσθεσε ακόμη ότι στις εταιρείες του εργάζονται «ανώτατα στελέχη από όλες τις φυλές» και συμπλήρωσε: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ρατσισμός εκεί».

Όταν όμως ρωτήθηκε αν είναι αντιμουσουλμάνος, εμφανίστηκε λιγότερο κατηγορηματικός.

«Αν κάποιοι έρχονται σε μια χώρα έχοντας αξίες που είναι αντίθετες με αυτές της, είμαι αντίθετος σε αυτό», είπε. «Είμαι κατά του βιασμού και των δολοφονιών. Είμαι κατά της επιβολής κανόνων και νόμων που έρχονται σε αντίθεση με όσα έχουμε αποδεχθεί στη Δύση», συνέχισε, κατηγορώντας τα μέσα ενημέρωσης ότι δεν κατανοούν ή δεν αποτυπώνουν σωστά αυτή τη θέση.



Ο Μασκ δήλωσε επίσης ότι γνωρίζει πολύ καλά πως είναι «μισητός» από αρκετούς ανθρώπους.

Δημοσκοπήσεις έχουν επιχειρήσει να καταγράψουν τη δημόσια εικόνα του ιδρυτή της SpaceX, με έρευνες της YouGov στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο να δείχνουν ότι, παρά την τεράστια αναγνωρισιμότητά του, οι αρνητικές γνώμες για το πρόσωπό του έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και πλέον υπερτερούν των θετικών.

Όταν, πάντως, η Μίντον Μπέντος επισήμανε ότι διαθέτει σχεδόν 250 εκατομμύρια ακολούθους στο X, ο Μασκ απάντησε με χιούμορ: «Δημοφιλής τύπος».

«Ίσως κάποιοι πράγματι να με μισούν, και μάλλον αυτό ισχύει. Δεν με νοιάζει», είπε αργότερα.

«Όμως, όπως επισημάνατε, με ακολουθεί ένα τέταρτο του δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Πιστεύω ότι τελικά πολύ περισσότεροι με συμπαθούν απ’ όσους δεν με συμπαθούν».

Πηγή: skai.gr

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