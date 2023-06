Ένα φρικτό θέαμα αντίκρισαν δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters στο απελευθερωμένο χωριό Σταρόζεβε της Ουκρανίας.



Ο δρόμος που οδηγεί στο χωριό, που μόλις απελευθερώθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις, είναι στρωμένος με σορούς Ρώσων στρατιωτών και καμένα θωρακισμένα οχήματα.

Οι μακάβριες εικόνες μαρτυρούν τη σφοδρότητα των μαχών κατά τις οποίες οι Ουκρανοί στρατιώτες ανακατέλαβαν το Σταρόζεβε και μερικά άλλα χωριά, στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που εξαπέλυσαν στη νότια και ανατολική Ουκρανία.

WARNING: GRAPHIC CONTENT –

Bodies of soldiers were found in Neskuchne in southeastern Ukraine, as a @Reuters team reached the ruined village days after Kyiv said its forces had pushed out Russian troops. Moscow has not officially acknowledged the loss https://t.co/uNkAOcPUWf pic.twitter.com/N2B5YmEwPV