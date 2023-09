Μπαράζ επιθέσεων από ουκρανικά drones στον ρωσικό στόλο - Ζημιές σε υποβρύχιο και αποβατικό πλοίο Κόσμος 20:42, 13.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Μόαχα κατέστρεψε τρία μη επανδρωμένα σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα