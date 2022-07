Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην περιοχή Μπουντιονόφσκι της – υποστηριζόμενης από τη Ρωσία – Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντανιέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, έπειτα από πλήγματα με πυροβολικό και άλλα όπλα από τον ουκρανικό στρατό, διαπίστωσε δημοσιογράφος του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS.

More footage from occupied #Donetsk. No casualties are being reported. pic.twitter.com/wMSHtXKkeh