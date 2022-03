Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε το διεθνές δίκαιο απαγάγοντας σήμερα Παρασκευή το δήμαρχο της Μελιτόπολης, μιας ουκρανικής πόλης που έπεσε υπό τον έλεγχο της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία.



Όπως αναφέρει το Reuters, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο δήμαρχος της Μελιτόπολης Ιβάν Φεντόροφ απήχθη αφότου κατηγορήθηκε ψευδώς για τρομοκρατία. «Η απαγωγή του δημάρχου της Μελιτόπολης χαρακτηρίζεται ως έγκλημα πολέμου σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Γενεύης και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο, που απαγορεύουν τη σύλληψη αμάχων ομήρων κατά τη διάρκεια του πολέμου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας. Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει την τύχη του Φεντόροφ.

Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκοπεύουν να τον αντικαταστήσουν με κάποιον «φιλορώσο» ή ακόμα και Ρώσο δήμαρχο, καθώς η πόλη σφυροκοπάται καθημερινά από βομβαρδισμούς και επιθέσεις.

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko



According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city's life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ