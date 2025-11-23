Οι κάτοικοι της αυτόνομης Σερβικής Δημοκρατίας (RS) της Βοσνίας προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν τον διάδοχο του προέδρου Μίλοραντ Ντόντικ, ο οποίος ηγήθηκε της RS για περίπου δύο δεκαετίες. Ο Ντόντικ απομακρύνθηκε πρόσφατα από τα καθήκοντά του με απόφαση της δικαιοσύνης, μετά από μια έντονη πολιτική κρίση στην περιοχή.

Ο νέος πρόεδρος της RS θα αναλάβει τα καθήκοντά του για διάστημα ενός έτους. Η συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία δεν αναμένεται να επηρεάσει τις βουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2026.

Στην αναμέτρηση συμμετέχουν έξι υποψήφιοι. Ωστόσο, η εκλογή εκτιμάται ότι θα κριθεί ανάμεσα στον Σίνισα Καράν, 63 ετών, πρώην υπουργό Εσωτερικών και στενό συνεργάτη του Ντόντικ, και τον Μπράνκο Μπλάνουσα, 56 ετών, πανεπιστημιακό καθηγητή ηλεκτρομηχανικής, ο οποίος στηρίζεται από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η Σερβική Δημοκρατία αποτελεί, μαζί με την Κροατομουσουλμανική Ομοσπονδία, μία από τις δύο αυτόνομες οντότητες που συγκροτούν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο πρόεδρος της RS διορίζει τον πρωθυπουργό και επικυρώνει νόμους, αλλά χωρίς πλειοψηφία στο κοινοβούλιο οι αρμοδιότητές του παραμένουν περιορισμένες.

Η σημερινή εκλογική διαδικασία στοχεύει να τερματίσει μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αναταραχής στη Βοσνία. Η διαμάχη μεταξύ του Ντόντικ, που διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα, και του Ύπατου Διεθνούς Εκπροσώπου, υπεύθυνου για την επιτήρηση της ειρηνευτικής συμφωνίας του 1995, οδήγησε τη χώρα στη σοβαρότερη κρίση μετά τον πόλεμο.

Ο Ύπατος Διεθνής Εκπρόσωπος διαθέτει ευρείες εξουσίες, όπως το να υπαγορεύει ή να τροποποιεί νόμους και να αποπέμπει αιρετούς αξιωματούχους. Αυτά τα προνόμια ήταν συχνά αντικείμενο έντονης κριτικής από τον Ντόντικ, ο οποίος είχε εντείνει τις αποσχιστικές απειλές και τις προσωπικές επιθέσεις προς τον σημερινό διεθνή εκπρόσωπο, Κρίστιαν Σμιτ, Γερμανό πρώην υπουργό που ανέλαβε το 2021.

Ως αποτέλεσμα, ο Ντόντικ καταδικάστηκε τον Αύγουστο σε δεύτερο βαθμό σε ένα χρόνο φυλάκιση, ποινή που μετατράπηκε σε χρηματικό πρόστιμο. Παράλληλα, του απαγορεύτηκε να κατέχει οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα για έξι χρόνια, λόγω μη συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του διεθνούς εκπροσώπου.

Παρά την αρχική του άρνηση να αποδεχτεί την απόφαση, ο Ντόντικ συμφώνησε τελικά στη διεξαγωγή εκλογών για τον διάδοχό του. Η στάση αυτή ήρθε λίγο πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει εναντίον του για σχεδόν δέκα χρόνια λόγω της αυτονομιστικής του πολιτικής.

Τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν στις 07:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας) και θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 19:00. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

