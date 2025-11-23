Λογαριασμός
Κάρνεϊ και Μέρτς επαναλαμβάνουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία

Υπογράμμισαν ότι κάθε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πρέπει να περιλαμβάνει το Κίεβο και να προβλέπει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας

Κατεστραμμένο κτίριο στην Ουκρανία

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου της Ομάδας των 20 (G20) στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών.

Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στήριξη για την Ουκρανία. Υπογράμμισαν ότι κάθε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να περιλαμβάνει το Κίεβο, να διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματά του και να προβλέπει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας.

Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, ο Μαρκ Κάρνεϊ και ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασαν εκ νέου τη στήριξή τους στο Ολοκληρωμένο Ειρηνευτικό Σχέδιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Παράλληλα, συμφώνησαν στη σημασία της άμεσης εισόδου μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Επιπλέον, συζητήθηκαν ζητήματα συνεργασίας σε τομείς όπως τα κρίσιμης σημασίας ορυκτά, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι τομείς του αεροδιαστήματος και της άμυνας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: G20 Ουκρανία Καναδάς Γερμανία Μαρκ Κάρνεϊ Φρίντριχ Μερτς Πόλεμος στην Ουκρανία
