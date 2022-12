Ουκρανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Ντόνετσκ

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πόλη του Ντόνετσκ, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Πάβλο Κυριλένκο καθώς οι Ρώσο συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία.

Παράλληλα, τουλάχιστον 12 σπίτια καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς στην πόλη Τορέτσκ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυραυλικών βομβαρδισμών στο Τορέτσκ. Οι οβίδες κατέστρεψαν τουλάχιστον 12 σπίτια. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν και πάλι κυνικά αμάχους — συνεχίζουν τις τρομοκρατικές τους τακτικές.

Russian occupation forces shelled the city of Toretsk, Donetsk Oblast, with artillery, the head of the Donetsk regional military administration Pavlo Kyrylenko said. Russian shells destroyed and damaged at least 12 houses. One person was killed and two wounded in the attack. pic.twitter.com/CXUfA3tKLy