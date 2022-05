Ένα κονβόι λεωφορείων που μετέφερε περισσότερους από 170 αμάχους από τη Μαριούπολη έφτασε απόψε στη Ζαπορίζια, η οποία είναι υπό ουκρανικό έλεγχο, όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων.

Μεταξύ των ανθρώπων αυτών ήταν και περίπου 40 που απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο χάλυβα του Αζοφστάλ.

Συνολικά, 174 άμαχοι έφτασαν με οκτώ λεωφορεία στη Ζαπορίζια «από την πόλαση της Μαριούπολη» ανέφερε στο Twitter η συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στην Ουκρανία, Οσνάτ Λουμπράνι.

BREAKING: After weeks of living largely underground, over 170 civilians from Azovstal and Mariupol area have arrived in Zaporizhzhia.



This is the 3rd safe passage operation we’ve coordinated with @UN.



We’re deeply relieved we could help more civilians get to a safer place. pic.twitter.com/xVDw195VLn