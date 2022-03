«Καρφιά» κατά του Τζο Μπάιντεν έριξε πρώην Αμερικανός διπλωμάτης για τη δήλωση του περί αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία σημειώνοντας ότι τέτοια σχόλια κάνουν την κατάσταση «πιο επικίνδυνη».

Σύμφωνα με το Skynews, ο βετεράνος διπλωμάτης των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Χάας επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος χθες δήλωσε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν «δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία».

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ, είπε ότι ο Μπάιντεν «έκανε μια δύσκολη κατάσταση πιο δύσκολη και μια επικίνδυνη κατάσταση πιο επικίνδυνη».

The comments by @potus made a difficult situation more difficult and a dangerous situation more dangerous. That is obvious. Less obvious is how to undo the damage, but I suggest his chief aides reach their counterparts & make clear US prepared to deal with this Russian govt. https://t.co/AMGx6KzToP