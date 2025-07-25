Ένοχος για τη δολοφονία του μόλις δύο εβδομάδων γιου του στη μονάδα αυξημένης φροντίδας βρεφών στο Σόμερσετ, είναι ο 27χρονος Ντάνιελ Γκάντερ ο οποίος θρυμμάτισε το κρανίο του βρέφους και έσπασε το λαιμό του ενώ οι νοσοκόμες εργάζονταν σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων.

Οι ειδικοί δήλωσαν ότι τα τραύματα που προκάλεσε ο 27χρονος στον μικρό Μπρέντον Στάντον ήταν σαν αυτά που θα περίμεναν να δουν σε κάποιον που είχε πέσει από ένα ψηλό κτίριο, αλλά η επίθεση ήταν τόσο γρήγορη και αθόρυβη που το προσωπικό δεν κατάλαβε τι συμβαίνει.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian πρώην σύντροφος του Γκάντερ, η 21χρονη Σόφι Στάντον, κρίθηκε αθώα για την κατηγορία της πρόκλησης ή της αποδοχής του θανάτου του γιου της, ο οποίος γεννήθηκε πρόωρα. Βρισκόταν επίσης στη μονάδα του νοσοκομείου εκείνη την περίοδο και η εισαγγελία ισχυρίστηκε ότι θα έπρεπε να γνώριζε την απειλή που αποτελούσε ο Γκάντερ.

Εκτός από τα τραύματα στο κρανίο και τον αυχένα, το βρέφος ήταν γεμάτο μώλωπες και είχε σπασμένα πόδια, αστραγάλους και καρπούς.

Ο Γκάντερ δεν έχει δώσει καμία εξήγηση για τη δολοφονία, αλλά η αστυνομία πιστεύει ότι ένα κίνητρο θα μπορούσε να ήταν ο φόβος ότι ο μικρός Στάντον θα μπορούσε να μετακινηθεί σε ειδική μονάδα μητέρας και βρέφους όπου δεν θα μπορούσε να μείνει ο ίδιος.

Το δικαστήριο του Μπρίστολ ενημερώθηκε ότι το ζευγάρι ήταν άστεγο και ζούσε σε προσωρινή στέγαση σε μια πρώην παμπ όταν εκείνη έμεινε έγκυος.

Ο Γκάντερ περιόριζε πολύ την 21χρονη σύντροφό του στο φαγητό, το τσιγάρο και την κοικωνικοποίηση. Μάλιστα, είχε ξυλοκοπήσει την προηγούμενη σύντροφό του και μερικές φορές ήταν βίαιος απέναντι και στον Στάντον.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες ανησυχούσαν για την ικανότητα του ζευγαριού να μεγαλώσει ένα παιδί και τον Ιανουάριο του 2024 τους είπαν ότι μπορεί εκείνες να αναλάμβαναν την φροντίδα του μωρού όταν γεννιόταν. Το προσωπικό των κοινωνικών υπηρεσιών σημείωσε ότι ο Γκάντερ φαινόταν να ανησυχεί περισσότερο για την κατάσταση στέγασής τους παρά για την πιθανή απώλειας του παιδιού.

Ο Μπρέντον γεννήθηκε πρόωρα, στις 33 εβδομάδες τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους στο νοσοκομείο της περιοχής Γέοβιλ, ζυγίζοντας λιγότερο από «μερικά σακουλάκια ζάχαρης», όπως ακούστηκε στο δικαστήριο. Ενώ φρόντιζε τον Μπρέντον στη μονάδα ειδικής φροντίδας βρεφών, ο Γκάντερ τον έβγαζε επανειλημμένα από τη θερμοκοιτίδα, παρά το γεγονός ότι το προσωπικό του έλεγε να μην το κάνει και σε μια περίπτωση θεωρήθηκε ύποπτος για αφαίρεση ρινικού σωλήνα.

Το προσωπικό τον επέπληξε αρκετές φορές επειδή κουνούσε, σκουντούσε και έτριβε τον Μπρέντον, και οι νοσοκόμες τον έθεσαν δύο φορές σε επιφυλακή στους υπαλλήλους ασφαλείας όταν ο Γκάντερ θύμωσε.

Την ημέρα της δολοφονίας του βρέφους και αφότου ο Γκάντερ το είχε σκοτώσει κάτω από τη μύτιητων νοσοκόμων, το ζευγάρι βγήκε έξω για τσιγάρο. Δεν επέστρεψαν ούτε ρώτησαν πώς ήταν ο Μπρέντον. Όταν έφτασε η αστυνομία, ο Γκάντερ είπε: «Είναι η μάρτυράς μου και εγώ είμαι ο μάρτυράς της». Καθώς τον οδηγούσαν σε ένα βαν, ο Γκάντερ είπε στην Στάντον: «Υποσχέσου μου ότι θα μείνουμε ενωμένοι».

Τον Μάιο, το ίδρυμα ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο της μονάδας αυξημένης φροντίδας βρεφών, αφού η Επιτροπή Ποιότητας Φροντίδας δήλωσε ότι η παιδιατρική φροντίδα εκεί χρειαζόταν «σημαντική βελτίωση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.