Έτοιμες να χτυπήσουν κατά του Ισραήλ είναι οι ιρανικές δυνάμεις παρά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ, πως αν συμβεί κάτι τέτοιο δε θα μπορέσουν να σταματήσουν το εβραϊκό κράτος.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Al Arabiya, οι ιρανικές δυνάμεις τοποθετούνται στις κατάλληλες θέσεις ώστε να χτυπήσουν το Ισραήλ ως απάντηση στην επίθεση της 26ης Οκτωβρίου.

Η έκθεση έρχεται μια ημέρα αφότου ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εξέδωσε ένα νέο κύμα απειλών κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών - υποσχόμενος μια «συντριπτική απάντηση» στα αντίποινα του Ισραήλ.

Η αναμενόμενη επίθεση θα είναι η τρίτη απευθείας από την Τεχεράνη στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Ενώ το Ισραήλ αντιμετωπίζει τακτικά αεροπορικές επιθέσεις από τις συμμαχικές ομάδες του Ιράν στην περιοχή, οι άμεσες επιθέσεις της Τεχεράνης έχουν ανησυχήσει τους διεθνείς φορείς για κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή.

Παραμένει ασαφές εάν η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιτεθεί στο Ισραήλ από ιρανικό έδαφος, καθώς οι πληροφορίες δείχνουν ότι μπορεί να εξαπολύσει την επίθεση από το Ιράκ. Επίσης, η απάντηση θα μπορούσε να δοθεί από συμμαχικές ομάδες της Τεχεράνης, όπως τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ, τους Χούθι ή ομάδες πολιτοφυλάκων στο Ιράκ.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για την επίθεση, ανακοινώνοντας ότι τα στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 Stratofortress έφτασαν στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.