«Ολόκληρη η χώρα ανησυχεί» - Τα μηνύματα Τρας και Στάρμερ για την υγεία της Ελισάβετ

«Ολόκληρη η χώρα ανησυχεί», μετά τις εξελίξεις σχετικά με την υγεία της βασίλισσας, δήλωσε η Λιζ Τρας.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime. My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με την Μεγαλειότητά της την βασίλισσα και την οικογένειά της», δήλωσε ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ εκφράζοντας την βαθιά του ανησυχία και προσθέτοντας ότι συμμερίζεται με ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο τις ελπίδες για την ανάρρωσή της.

Along with the rest of the country, I am deeply worried by the news from Buckingham Palace this afternoon.



My thoughts are with Her Majesty The Queen and her family at this time, and I join everyone across the United Kingdom in hoping for her recovery.