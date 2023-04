«Στοπ» από τις ολλανδικές αρχές σε 41χρονο δωρητή σπέρματος που υπολογίζεται ότι «απέκτησε» τουλάχιστον 500 παιδιά σε όλο τον κόσμο

Ολλανδικό δικαστήριο διέταξε σήμερα έναν 41χρονο Ολλανδό - από το σπέρμα του οποίου έχουν γεννηθεί 500 έως 600 παιδιά σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με δικαστές - να σταματήσει τις... δωρεές του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα de Telegraaf, στον μουσικό Γιόναθαν Μέιγερ απαγορεύτηκε να δωρίζει πλέον σπέρμα σε κλινικές.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, αν παραβιάσει την απόφαση και συνεχίσει τις δωρεές, το πρόστιμο που αντιμετωπίζει είναι 100.000 ευρώ ανά παράβαση.

Το δικαστήριο διέταξε επίσης τον Μέιγερ να ειδοποιήσει κλινικές στο εξωτερικό να καταστρέψουν σπέρμα του που έχουν σε απόθεμα, εκτός από εκείνα που προορίζονται για γονείς που είχαν ήδη παιδιά από αυτόν.

Οι μαζικές δωρεές σπέρματος του Μέιγερ ήρθαν στο φως για πρώτη φορά το 2017 και του απαγόρευσαν να δίνει το σπέρμα του σε ολλανδικές κλινικές γονιμότητας, όπου είχε ήδη αποκτήσει πάνω από 100 παιδιά.

Ωστόσο, συνέχισε να δίνει το σπέρμα του στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της δανικής τράπεζας σπέρματος Cryos που δραστηριοποιείται διεθνώς. Ο 41χρονος συνέχισε επίσης να προσφέρεται ως δότης σε ιστότοπους που ταιριάζουν υποψήφιους γονείς με δότες σπέρματος, χρησιμοποιώντας μερικές φορές διαφορετικό όνομα, σύμφωνα με την καθημερινή εφημερίδα Algemeen Dagblad.

