Ολλανδία: Βίντεο λίγο μετά τον εκτροχιασμό του τρένου - Πλάνα από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής

Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά τον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας στην Ολλανδία με έναν νεκρό και 30 τραυματίες, πολλοί εξ αυτών σοβαρά, είδε το φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο ακούγεται ένας άνδρας, ενδεχομένως υπάλληλος των ολλανδικών σιδηροδρόμων, να καλεί όσους βρίσκονται στο βαγόνι να το εγκαταλείψουν άμεσα.

«Είστε καλά; Είστε καλά;» ρωτάει ο άνδρας («Ναι» ακούγεται μια γυναικεία φωνή) Βγείτε έξω, βγείτε έξω! Ελάτε! Έξω έξω έξω όλοι έξω ελάτε!» φωνάζει με αγωνία ο άνδρας.



Υπενθυμίζεται ότι η σύγκρουση του τρένου με με μηχάνημα έργου που βρισκόταν στις σιδηροδρομικές ράγες σημειώθηκε κοντά στο χωριό Βούρσχοουτεν κατά τη διάρκεια του νυχτερινού δρομολογίου. Το επιβατικό τρένο μετέφερε περίπου 50 επιβάτες από τη Λάιντεν στη Χάγη και μετά τη σύγκρουση εκτροχιάστηκε.

King Willem-Alexander arrives at the scene of the train accident. #voorschoten #trainaccident #king@laura_veneman video pic.twitter.com/uTEzCSu8zt