Σχεδόν 99 εκατ. ελβετικά φράγκα τα συριακά περιουσιακά στοιχεία που πάγωσαν

Το ύψος των συριακών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί στην Ελβετία ανέρχεται σε 99 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (106 εκατομμύρια ευρώ), δήλωσε σήμερα το ελβετικό υπουργείο Οικονομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ποσά που έχουν παγώσει βάσει των κυρώσεων που υιοθετήθηκαν το 2011.

Η Ελβετία είχε ευθυγραμμιστεί τότε με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος του καθεστώτος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Δεν είναι περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον πρώην ηγέτη που ανετράπη την Κυριακή έπειτα από μια και πλέον δεκαετία εμφυλίου πολέμου, αλλά για υπάρχοντα που συνδέονται με πρόσωπα και οντότητες, τα οποία πάγωσαν μετά την υιοθέτηση των κυρώσεων αυτών το 2011, διευκρίνισε το υπουργείο Οικονομίας, επιβεβαιώνοντας πληροφορία της εφημερίδας Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Η γερμανόφωνη εφημερίδα διερωτάται εάν κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να βρεθούν στην Ελβετία. Καθώς όταν "δικτάτορες πέφτουν, η Ελβετία και η οικονομική της θέση επανέρχονται σαν αντανακλαστικό στο προσκήνιο", εξηγεί η ελβετική εφημερίδα.

Ωστόσο "ένα κυνήγι για τα εκατομμύρια του Άσαντ" δεν φαίνεται να διαγράφεται, καθώς "οι οικονομικές σχέσεις της Ελβετίας με τη Συρία έχουν ουσιαστικά παγώσει από το 2011", γράφει η NZZ.

Επί του παρόντος, 318 άνθρωποι και 87 οντότητες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των κυρώσεων αυτών.

Οι κυρώσεις στοχοθετούν πρόσωπα ή οντότητες που "έχουν κοινή ευθύνη για τη βίαιη καταστολή που άσκησε το συριακό καθεστώς κατά του άμαχου πληθυσμού, που υποστήριξαν το συριακό καθεστώς και τον στρατό του ή που επωφελήθηκαν από τα προνόμια του συριακού καθεστώτος", σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας.

Την Κυριακή, αντάρτες κατέλαβαν την πρωτεύουσα Δαμασκό έπειτα από μια αστραπιαία επίθεση που εξαπέλυσαν στις 27 Νοεμβρίου, η οποία συγκλόνισε τη χώρα και έβαλε τέλος σε 50 και πλέον χρόνια κυριαρχίας της οικογένειας Άσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

