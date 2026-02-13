Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εκφράζει μεγάλη ανησυχία για την επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην Κούβα και την ενδεχόμενη σοβαρή ενεργειακή κρίση υπό την πίεση των ΗΠΑ

Ο Ύπατος Αρμοστής Φόλκερ Τουρκ καλεί όλα τα κράτη να άρουν τα μονομερή τομεακά μέτρα που επηρεάζουν αρνητικά τον κουβανικό πληθυσμό, επισημαίνοντας τις χωρίς διακρίσεις επιπτώσεις τους.

Υπογραμμίζεται ότι «πολιτικοί στόχοι δεν πρέπει να δικαιολογούν ενέργειες που, από μόνες τους, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Η Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εξέφρασε σήμερα μεγάλη ανησυχία για την επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην Κούβα, που βρίσκεται στο χείλος μιας πολύ σοβαρής ενεργειακής κρίσης υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ επαναλαμβάνει την έκκλησή του σε όλα τα κράτη προκειμένου να άρουν μονομερή τομεακά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές και χωρίς διάκριση επιπτώσεις τους στον πληθυσμό», δήλωσε εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας, η Μάρτα Ουρτάδο, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

«Πολιτικοί στόχοι δεν πρέπει να δικαιολογούν ενέργειες που, από μόνες τους, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα», πρόσθεσε.

Η Ύπατη Αρμοστεία υπογραμμίζει επίσης πως οι τομεακές κυρώσεις προκαλούν οικονομικές δυσκολίες και εξασθενούν την ικανότητα του κράτους να εκπληρώνει τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις του. «Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο κοινωνικών ταραχών στην Κούβα», είπε η Ουρτάδο.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για την επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην Κούβα, σε ένα πλαίσιο οικονομικού και εμπορικού εμπάργκο που διαρκεί εδώ και δεκαετίες, ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων και των πρόσφατων αμερικανικών μέτρων που περιορίζουν τις παραδόσεις πετρελαίου», αναφέρει η Ουρτάδο.

Η κατάσταση αυτή, εκτίμησε, «έχει όλο και σοβαρότερες επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και στον κουβανικό πληθυσμό».

Η προειδοποίηση του ΟΗΕ σημειώνεται την επομένη της άφιξης στην Κούβα ανθρωπιστικής βοήθειας που είχε υποσχεθεί το Μεξικό. Άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να στείλουν βοήθεια στο νησί.

«Με δεδομένη την εξάρτηση των συστημάτων υγείας, των τροφίμων και της προμήθειας νερού από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, η παρούσα έλλειψη πετρελαίου θέτει σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα απαραίτητων υπηρεσιών» στην Κούβα, υπογράμμισε η Ουρτάδο.

«Η πρόσβαση σε απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων στα τρόφιμα, στο νερό, στα φάρμακα, καθώς και σε έναν επαρκή εφοδιασμό σε καύσιμα και ηλεκτρισμό, πρέπει πάντα να είναι εγγυημένη, γιατί αυτά είναι θεμελιώδη (...) για το δικαίωμα στη ζωή και τη δυνατότητα απόλαυσης πολλών άλλων δικαιωμάτων», επέμεινε.

Η Αβάνα κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να «προκαλέσει ασφυξία» στην οικονομία του νησιού, όπου μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως η διανομή βενζίνης με δελτίο, η τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα στη δημόσια διοίκηση, η τηλεργασία ή ακόμη η εξ αποστάσεως παρακολούθηση πανεπιστημιακών μαθημάτων, έχουν τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου.

Η κομμουνιστική χώρα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων είναι πολύ ευάλωτη μετά το τέλος της προμήθειας πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, υπό την πίεση των ΗΠΑ, και τις απειλές της Ουάσινγκτον ότι θα πλήξει με δασμούς όποια χώρα της πουλήσει πετρέλαιο.

Η έλλειψη καυσίμων οδήγησε επίσης τις υγειονομικές αρχές της χώρας να μειώσουν το προσωπικό που έχει παρουσία στα νοσοκομεία και να αναστείλουν τις μη απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

