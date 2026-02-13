Αντιμέτωπη με ένα κύμα απειλών για τη ζωή της είναι στην Αίγυπτο μία 20χρονη κοπέλα, η οποία την Δευτέρα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο στο οποίο ένας άνδρας την παρενοχλεί σεξουαλικά μέσα σε ένα λεωφορείο, στο Κάιρο.

Η Μαριάμ Σαούκι έγινε γνωστή ως το «κορίτσι του λεωφορείου».

Στο βίντεο εμφανίζεται το πρόσωπο του άνδρα που την παρενοχλούσε, τον οποίο και κατηγόρησε ότι την ακολουθούσε και την παρενοχλούσε επανειλημμένα κοντά στον χώρο εργασίας της.

«Αυτή τη φορά ανέβηκε πίσω μου στο λεωφορείο (…) και έκανε απρεπή σχόλια», ανέφερε η νεαρή κοπέλα, λέγοντας μάλιστα ότι ήλπιζε να την βοήθησουν οι άλλοι επιβάτες, «αλλά οι άνθρωποι πήραν το μέρος του».

Στο βίντεο φαίνονται άνδρες στο πίσω μέρος του λεωφορείου να την κοιτούν επίμονα, την ώρα που εκείνη απευθύνεται φωνάζοντας στον άνδρα που την παρενοχλεί.

Εκείνος, με ένα ειρωνικό χαμόγελο, τη χαρακτηρίζει «σκουπίδι» και χλευάζει την εμφάνισή της: «τι είναι αυτά τα ρούχα που φοράς;», πριν την πλησιάσει και κάνει μια βίαιη χειρονομία.

Η Μαριάμ Σάουκι φωνάζει, όμως κανείς δεν παρεμβαίνει. Ένας επιβάτης, κρατώντας κομποσκοίνι στο χέρι, της λέει μάλιστα να καθίσει και να σωπάσει. Ένας άλλος τελικά αναγκάζει τον άνδρα να καθίσει.

«Ο πρώτος που θα σε σκοτώσει»

Το βίντεο που έγινε viral προκάλεσε – πέρα από μερικές φράσεις υποστήριξης -- μια χιονοστιβάδα εκδικητικών σχολίων, τα οποία υποστήριξαν και δημόσια πρόσωπα.

«Έχει piercing (…) είναι προφανές τι επιδιώκει», σχολίασε ο τραγουδιστής Χασάν Σακός.

«Θα ήμουν ο πρώτος που θα σε σκότωνε», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

«Αν σε σκότωναν κανείς δεν θα έκλαιγε», σημείωσε ένας άλλος.

«Αμαυρώθηκε η φήμη της Αιγύπτου»

Μία ημέρα μετά την ανάρτηση της Μαριάμ Σαούκι «το πρόσωπο που εμφανίζεται στα βίντεο ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη», επεσήμανε το υπουργείο Εσωτερικών.

«Αντιμέτωπος με τα γεγονότα», «αρνήθηκε ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα ή ότι είχε συναντήσει στο παρελθόν το θύμα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση 1.000 αιγυπτιακές λίρες (περίπου 17 ευρώ), προτού ξανασυλληφθεί για άλλη υπόθεση υπεξαίρεσης πόρων.

Ο δικηγόρος του ζήτησε να υποβληθεί η Σαούκι σε ψυχιατρική εξέταση. «Αμαυρώθηκε η φήμη τη Αιγύπτου», κατήγγειλε ο Άλι Φαγέζ στο Facebook. Οι εικόνες αυτές λένε «σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχουν άνθρωποι που παρενοχλούν στην Αίγυπτο και ότι οι Αιγύπτιοι ενθαρρύνουν την παρενόχληση, την υπερασπίζονται και σιωπούν».

«Φτάει πάντα η γυναίκα»

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο φως ένα ζήτημα που ταλανίζει εδώ και χρόνια την αιγυπτιακή κοινωνία ενώ τα βίντεο της 20χρονης Σαούκι είναι ενδεικτικό της στάσης της αιγυπτιακής κοινωνίας όπου τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης σε δημόσιους χώρους συχνά προσκρούουν στη συλλογική εχθρότητα.

Το 2010, η ταινία του Μοχάμεντ Ντιάμπ «Οι γυναίκες του λεωφορείου bus 678», αφιερωμένη στο θέμα της παρενόχλησης στην Αίγυπτο, είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

Μελέτη του ΟΗΕ το 2013 έδειξε ότι το 99,3% των Αιγυπτίων γυναικών είχε υποστεί τουλάχιστον μία μορφή παρενόχλησης, ενώ πάνω από το 80% ανέφερε ότι παρενοχλείται τακτικά στα μέσα μεταφοράς.

Την ίδια χρονιά συγκλόνισαν το Κάιρο μαζικές διαδηλώσεις κατά της σεξουαλικής βίας.

Το 2014 υιοθετήθηκε νόμος που τιμωρούσε την παρενόχληση στον δρόμο. Όμως έκτοτε οι αλλαγές είναι μικρές. Η εφαρμογή του νόμου παραμένει θολή, με τις αιγυπτιακές αρχές να μην έχουν ανακοινώσει ποτέ αριθμό καταδικών.

Η υπόθεση αφορά κυρίως «ένα συστημικό και δομικό πρόβλημα», ένα αδίκημα όπως αυτό «δεν το παίρνουν ποτέ στα σοβαρά», τόνισε η Ναντίν Ασράφ. Και «η πρώτη δικαιολογία αφορά πάντα την εμφάνιση των γυναικών».

Φορά μαντίλα; «Θα πούνε ότι τα ρούχα της ήταν πολύ στενά». Δεν φορά; «Θα μιλήσουν για τα μαλλιά της». Και «ακόμη κι αν φορά νικάμπ (σ.σ. μαντίλι που καλύπτει όλο το πρόσωπο αφήνοντας να φαίνονται μόνο τα μάτια)», θα επικρίνουν «το μακιγιάζ στα μάτια της», εξήγησε. «Πάντα θα υπάρχει κάτι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.