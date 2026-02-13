Λογαριασμός
Η Ελλάδα «γερνάει» - Έκθεση της Eurostat αποκαλύπτει το δημογραφικό πρόβλημα

Ένας στους τέσσερις Έλληνες είναι 65 ετών και άνω - Το τρίτο υψηλότερο στην ΕΕ - Λίγο περισσότερα από ένα στα δέκα τα παιδιά έως 14 ετών

UPDATE: 14:49
Ηλικιωμένος

Γερνάει ο πληθυσμός της Ελλάδας, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat. Μέσα σε μια δεκαετία η μέση ηλικία των εν ζωή ανθρώπων, αυξήθηκε κατά 3,8 χρόνια, φτάνοντας τα 47,2 έτη.

Την 1η Ιανουαρίου 2025, η μέση ηλικία του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έφτασε τα 44,9 έτη. Αυτό σημαίνει ότι το ήμισυ του πληθυσμού της ΕΕ ήταν άνω των 44,9 ετών, ενώ το άλλο ήμισυ ήταν νεότερο. Σε ολόκληρη την ΕΕ, η μέση ηλικία κυμαινόταν από 39,6 έτη στην Ιρλανδία έως 49,1 έτη στην Ιταλία.

Σε επίπεδο ΕΕ, η μέση ηλικία αυξήθηκε κατά 2,1 έτη από το 2015, όταν ήταν 42,8 έτη. Αύξηση καταγράφηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Γερμανία και τη Μάλτα (-0,4 έτη η καθεμία).

Μέση ηλικία, ΕΕ

Η γήρανση του πληθυσμού ήταν πιο έντονη στη Σλοβακία και την Κύπρο, όπου η μέση ηλικία αυξήθηκε κατά 4,0 έτη, ακολουθούμενη από την Ιταλία (+3,9 έτη), την Ελλάδα και την Πολωνία (καθεμία +3,8 έτη) και την Πορτογαλία (+3,7 έτη).

Ηλικία, Eurostat

Eιδικότερα στην Ελλάδα, ένας στους τέσσερις είναι άνω των 65 ετών. Συγκεκριμένα, το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων άνω των 65 στο σύνολο του πληθυσμού βρίσκεται στο 23,7%, το τρίτο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω μόνο από την Ιταλία (24,7%) και τη Βουλγαρία (24%).

Το ποσοστό των άνω των 65 ετών δέκα χρόνια πριν, το 2015, ήταν στο 20,9%.

Αντίθετα, η Ελλάδα καταγράφει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ στα παιδία έως 14 ετών, με μόλις 12,8% στο σύνολο του πληθυσμού, από 14,5% το 2015. Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφει η Ιταλία με 11,9% με το δεύτερο χαμηλότερο να καταγράφεται στη Μάλτα (12,1%).

Τέλος, το ποσοστό των ατόμων 15-64 ετών στο σύνολο του πληθυσμού ανέρχεται σε 63,5%.

Eπιμέλεια: Βασίλης Καλτσάς

Πηγή: skai.gr

TAGS: ηλικία ΕΕ Ελλάδα Eurostat δημογραφικό
