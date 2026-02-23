Οι Τούρκοι της Βουλγαρίας σε αναζήτηση ρόλου και χώρου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Βουλγαρία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη τουρκική πληθυσμιακή ομάδα στα Βαλκάνια, με περίπου 500.000 άτομα, που αποτελούν το 8% του πληθυσμού της χώρας σύμφωνα με την απογραφή του 2021.

Οι Τούρκοι της Βουλγαρίας είναι κυρίως απόγονοι Οθωμανών εποίκων του 14ου και 15ου αιώνα και ζουν κυρίως στις νότιες και βορειοανατολικές επαρχίες, διατηρώντας τη γλώσσα και τη σουνιτική μουσουλμανική τους ταυτότητα.

Περίπου το 89% των Βουλγάρων μουσουλμάνων αυτοπροσδιορίζονται ως θρησκευόμενοι, όμως η συνολική θρησκευτικότητα στη χώρα παραμένει σχετικά χαμηλή.

Η Βουλγαρία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ομάδα Τούρκων στα Βαλκάνια. Είναι απόγονοι Οθωμανών εποίκων. Το προηγούμενο καθεστώς προσπάθησε να καταστρέψει την ταυτότητά τους. Πώς ζουν σήμερα;

Το Τζαμί Μπάνια Μπάσι στη Σόφια είναι ένας από τους παλαιότερους μουσουλμανικούς χώρους λατρείας στην Ευρώπη. Χτισμένο τον 16ο αιώνα, αποτελεί υπενθύμιση σχεδόν 500 ετών οθωμανικής κυριαρχίας στην κυρίως χριστιανική ορθόδοξη χώρα. Σήμερα, η Βουλγαρία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη τουρκική πληθυσμιακή ομάδα στα Βαλκάνια. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2021, οι Τούρκοι είναι περίπου 500.000 ή 8% των περίπου οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι απόγονοι Τούρκων εποίκων, που ήρθαν στη Βουλγαρία με την οθωμανική κατάκτηση τον 14ο και 15ο αιώνα. Οι περιοχές εγκατάστασης αυτής της κυρίως σουνιτικής μουσουλμανικής κοινότητας βρίσκονται κυρίως στις νότιες και βορειοανατολικές επαρχίες της χώρας. Τα μέλη αυτής της μειονότητας εξακολουθούν να μιλούν τουρκικά, σε αντίθεση με τους βουλγαρόφωνους μουσουλμάνους, γνωστούς ως «Πομάκους», οι οποίοι πιθανολογείται ότι κατάγονται από άτομα που προσηλυτίστηκαν από την Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη στο Ισλάμ.

Ζώντας στην ίδια γειτονιά

Ανάμεσα στους περίπου 750.000 Ρομά της Βουλγαρίας υπάρχουν και μουσουλμάνοι, και από τη μεταναστευτική κρίση του 2015, περισσότεροι μουσουλμάνοι έχουν μεταναστεύσει από τη Μέση Ανατολή και το Αφγανιστάν. Σύμφωνα με έρευνα του 2017 από την πολιτική επιστήμονα Ευγενία Ιβάνοβα του Νέου Βουλγαρικού Πανεπιστημίου στη Σόφια, περίπου το 89% των Βουλγάρων μουσουλμάνων αυτοπροσδιορίζονται ως θρησκευόμενοι. «Ωστόσο, η θρησκευτικότητα είναι σχετικά χαμηλή συνολικά στη Βουλγαρία», δήλωσε στην DW η Μαρίνα Λιάκοβα, κοινωνιολόγος στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης.



Έχει ερευνήσει τη μετανάστευση και τη θρησκεία στη Βουλγαρία. «Τόσο για τους χριστιανούς όσο και για τους μουσουλμάνους, πρόκειται περισσότερο για πολιτισμική θρησκευτικότητα», συνεχίζει η Λιάκοβα. Ενώ οι περισσότεροι μουσουλμάνοι τηρούν τον μήνα νηστείας του Ραμαζανιού, η μετάβαση στο τζαμί κάθε Παρασκευή είναι μάλλον ασυνήθιστη. Γυναίκες που φορούν μαντίλα σπάνια εμφανίζονται μεταξύ των Βουλγάρων μουσουλμάνων γυναικών. «Οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι επηρέασαν ο ένας τον άλλον πολιτισμικά, γλωσσικά και γαστρονομικά κατά τη διάρκεια των 500 ετών οθωμανικής κυριαρχίας», λέει η Λιάκοβα. «Στην καθημερινή ζωή, υπάρχει κάτι σαν γειτονία και φιλική συνύπαρξη». Ωστόσο, υπάρχουν και αρνητικές στάσεις απέναντι στο Ισλάμ υπό το πρίσμα της νέας μετανάστευσης από τη Συρία και το Αφγανιστάν – και επειδή θυμίζει την οθωμανική κυριαρχία.

Υποχρεωτική αλλαγή ταυτότητας

Οι πολιτικές συνέπειες της διακυβέρνησης του καθεστώτος Ζίβκοφ στη Βουλγαρία συνεχίζουν να αντηχούν σήμερα. Το 1984 και το 1985, ο Τόντορ Ζίβκοφ ανάγκασε τους Βούλγαρους Τούρκους να εγκαταλείψουν τα ονόματά τους και να υιοθετήσουν βουλγαρικά. Ο στόχος αυτής της εκστρατείας, που επίσημα ονομάστηκε «Διαδικασία Αναγέννησης», ήταν η καταστροφή της εθνικής ταυτότητας του τουρκικού πληθυσμού. Μετά από διαμαρτυρίες, περισσότεροι από 360.000 Βούλγαροι Τούρκοι απελάθηκαν στην Τουρκία το 1989 – εκείνη την εποχή, η πιο εκτεταμένη επιχείρηση εναντίον μειονότητας στην Ευρώπη από το 1945.



Στην κομμουνιστική Βουλγαρία, αυτό ήταν γνωστό ως «η Μεγάλη Εκδρομή». Ο στρατός απέκλεισε ολόκληρα χωριά και εισήλθε σε αυτά. Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι δολοφονήθηκαν από μερικές εκατοντάδες έως και 2.500 Βούλγαροι Τούρκοι. Σήμερα, ενώ το Σύνταγμα του 1991 εγγυάται τα δικαιώματα όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων στη χώρα, η Ορθόδοξη Εκκλησία απολαμβάνει προνομιούχο καθεστώς ως «παραδοσιακή θρησκεία». Η αναγκαστική αφομοίωση και η εκδίωξη παραμένουν ευαίσθητα ζητήματα. Παρόλο που το κοινοβούλιο στη Σόφια εξέδωσε μια ιστορική διακήρυξη το 2012, κατονομάζοντας και καταδικάζοντας σαφώς τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παρελθόντος και καλώντας τη δικαστική εξουσία να αναλάβει δράση, έκτοτε δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος. Κανένας δράστης δεν έχει δικαστεί, πόσο μάλλον καταδικαστεί.

Τραυματικά γεγονότα

«Δεν υπάρχει πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί το παρελθόν», δήλωσε στην DW ο ιστορικός και ειδικός σε θέματα Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Τόμας Καμουζέλα, του Πανεπιστημίου του Αγίου Ανδρέα στη Σκωτία. «Επειδή πολλοί από αυτούς που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία στη Βουλγαρία συμμετείχαν στις διώξεις εκείνη την εποχή. Κανείς δεν θέλει να ανοίξει αυτό το κουτί με τα σκουλήκια».



Ο Ζίβκοφ εξακολουθεί να θεωρείται σήμερα ως «μεγάλος Ευρωπαίος πολιτικός» και η πολιτική ελίτ δεν παραδέχεται τον ρόλο του στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. «Τα γεγονότα είναι τραυματικά τόσο για την τουρκική μειονότητα όσο και για τη βουλγαρική κοινωνία στο σύνολό της», λέει η Μαρίνα Λιάκοβα. «Είναι κάτι που δεν συζητείται σχεδόν ποτέ, ούτε καν εντός των οικογενειών. Μόνο λίγοι δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα». Κατά τη διάρκεια των εκκαθαρίσεων, κατασχέθηκαν επίσης περιουσίες που ανήκουν στην τουρκική μειονότητα. Μόλις το 2023, σύμφωνα με την Έκθεση για τη Θρησκευτική Ελευθερία, ο Μεγάλος Μουφτής της μουσουλμανικής κοινότητας στη Βουλγαρία, Μουσταφά Χατζί, προσπάθησε ανεπιτυχώς να ανακτήσει τα κτήρια των τζαμιών και τη γη που κατασχέθηκαν από το κομμουνιστικό καθεστώς.



Δεν υπάρχει επίσης εξωτερική πίεση, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από την Τουρκία, για αναμέτρηση με το παρελθόν. «Η Βουλγαρία περνάει απαρατήρητη», λέει ο Καμουζέλα. Η Τουρκία χρησιμοποιεί κυρίως την επιρροή της για να διαμορφώσει το Ισλάμ στη χώρα σύμφωνα με τη δική της ατζέντα. Η Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet) αρκείται στη χρηματοδότηση της κατασκευής νέων τζαμιών και στη ρύθμιση της εκπαίδευσης των ιμάμηδων σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών της.

Διχασμένες πολιτικές οργανώσεις

Μέσω του Κινήματος για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες (DPS), του τρίτου μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος της Βουλγαρίας, η τουρκική μειονότητα συμμετείχε εδώ και καιρό στη λήψη πολιτικών αποφάσεων της χώρας. Το DPS θεωρούσε τον εαυτό του ως τη φωνή της τουρκικής κοινότητας – αλλά είναι «εξίσου μέρος του πολιτικού συστήματος της Βουλγαρίας, που κλονίζεται από διαφθορά και σκάνδαλα, όπως και τα άλλα κόμματα», λέει ο Καμουζέλα. Το DPS σίγουρα υποστήριζε την ανάγκη για καλύτερες υποδομές στις περιοχές εγκατάστασης της μειονότητας – αλλά απέφευγε σταθερά ευαίσθητα ζητήματα: το δύσκολο παρελθόν, ζητήματα ταυτότητας, περιορισμούς στις άδειες κατασκευής τζαμιών ή το γεγονός ότι τα τουρκικά δεν είναι γλώσσα διδασκαλίας στο κρατικό εκπαιδευτικό σύστημα της Βουλγαρίας.



Το DPS όμως κατέρρευσε τον Ιούλιο του 2024. Ο ολιγάρχης και μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Ντέλιαν Πεέφσκι, ανέλαβε τον έλεγχο και μετονόμασε το κόμμα σε «DPS-Νέα Αρχή», ενώ ο μακροχρόνιος πρόεδρος Άχμεντ Ντογκάν ίδρυσε το νέο κόμμα Συμμαχία για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες. Εκείνη την εποχή, υπήρχαν επίσης ενδείξεις εκλογικής απάτης και εξαγοράς ψήφων από τον Πεέφσκι, τον πρώτο εθνοτικό Βούλγαρο που ηγήθηκε του DPS. Ο κατάλογος των κατηγοριών εναντίον του Πεέφσκι είναι μακρύς: από δωροδοκία και αθέμιτη άσκηση επιρροής, υπεξαίρεση κεφαλαίων και επαφές τύπου μαφίας έως εκφοβισμό μελών της αντιπολίτευσης. Υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ από το 2021. Οι αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες από τον Νοέμβριο του 2025 έχουν επίσης στοχοποιήσει τον Πεέφσκι, ο οποίος, αν και δεν αποτελεί μέρος της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ρόσεν Σελιάζκοφ του συντηρητικού κόμματος GERB, την υποστήριξε στο κοινοβούλιο.



Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

Πηγή: Deutsche Welle

