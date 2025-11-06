Οι Ρώσοι λένε αντίο στα ακριβά πλέον γαλλικά και ιταλικά κρασιά - Στρέφονται σε εγώριες επιλογές

Τα ράφια των σούπερ μάρκετ της Ρωσίας, όπου κάποτε κυριαρχούσαν τα γαλλικά κρασιά της Βουργουνδίας και τα ιταλικά κρασιά Μπαρόλο, είναι πλέον γεμάτα με μια ποικιλία εγχώριων κρασιών, καθώς οι δυτικές κυρώσεις εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ωθούν τους καταναλωτές προς τους τοπικούς αμπελώνες, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις αρχές του 2022 έχουν αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες των Ρώσων, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών των ξένων κρασιών και μείωση της διαθεσιμότητας εισαγόμενων brands.

Οι πωλήσεις ρωσικού κρασιού έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και αποτελούν πλέον το 60% της αγοράς, από περίπου 25% πριν από 10 χρόνια.

«Το ρωσικό κρασί έχει κατακτήσει πολύ μεγάλο μερίδιο της ρωσικής αγοράς», δήλωσε ο Γιούρι Γιούντιτς, επικεφαλής της επιτροπής της Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Ξενοδόχων για τη ρωσική οινοποιία, αναφερόμενος στους υψηλότερους φόρους που επιβάλλονται στις «εχθρικές χώρες».

«Σταδιακά η αγορά άρχισε να αλλάζει και οι τιμές του κρασιού άρχισαν να αυξάνονται. Τα εισαγόμενα κρασιά έχουν πιθανώς αυξηθεί (σε τιμή) κατά 30-40%», είπε, αν και ο Γιούντιτς πρόσθεσε ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να «συνηθίζουν» τις γεύσεις των τοπικών κρασιών.

Οι πωλήσεις ρωσικού κρασιού συνεχίζουν να αυξάνονται

Στα σούπερ μάρκετ της Μόσχας, τα ρωσικά, γεωργιανά και αρμενικά κρασιά κυριαρχούν, ενώ παλαιότερα τα γαλλικά, ιταλικά και νοτιοαμερικανικά brands κατείχαν τη μερίδα του λέοντος.

Οι δυτικές χώρες έχουν επιβάλει πάνω από 25.000 διαφορετικές κυρώσεις στη Ρωσία από τότε που η Μόσχα προσάρτησε την Κριμαία το 2014, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να επιβάλλεται μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Τα σταφύλια καλλιεργούνται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας εδώ και χιλιάδες χρόνια, αλλά οι ταραχές της επανάστασης, ο εμφύλιος πόλεμος και οι μεταγενέστερες σοβιετικές εκστρατείες κατά του αλκοόλ, ιδίως υπό τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ το 1985, κατέστρεψαν πολλούς ρωσικούς αμπελώνες.

Ωστόσο, καθώς η οικονομία ανακάμπτει από τη δεκαετία χάους που ακολούθησε την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, ορισμένοι πρωτοπόροι επενδυτές άρχισαν να αγοράζουν γη στη νότια Ρωσία και να φέρνουν πίσω κορυφαίους οινοπαραγωγούς από τη Γαλλία και την Ιταλία.

Στο οινοποιείο Côte Rocheuse, που βρίσκεται κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, η αλλαγή στην αγορά κρασιού της Ρωσίας είναι εμφανής. «Ξεκινήσαμε να πουλάμε κρασιά το 2022 και την ίδια χρονιά ανοίξαμε τις πόρτες μας στους τουρίστες. Από τότε, αυξάνουμε τον όγκο παραγωγής κάθε χρόνο και οι πωλήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται», δήλωσε η επικεφαλής οινοποιός και διευθύντρια παραγωγής Ιρίνα Γιακοβένκο. «Ωστόσο, έχουμε ένα όριο τόσο στους αμπελώνες όσο και στην παραγωγική ικανότητα - 500.000 φιάλες ετησίως».

Πηγή: skai.gr

