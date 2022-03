Ο αριθμός των προσφύγων που έφτασαν από την Ουκρανία στην Πολωνία για να γλιτώσουν από τη ρωσική εισβολή ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο απόψε στις 21.00 (ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε η πολωνική συνοριοφυλακή.

«Είναι ένα εκατομμύριο ανθρώπινες τραγωδίες, ένα εκατομμύριο άνθρωποι που εκδιώχθηκαν από το σπίτι τους λόγω του πολέμου» από τις 24 Φεβρουαρίου, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter η πολωνική υπηρεσία.

«Ένα εκατομμύριο άνθρωποι που άκουσαν τους συνοριοφύλακες να τους λένε μόλις πέρασαν τα σύνορα: "Είστε ασφαλείς"».

The number of refugees crossing the Polish-Ukrainian border has reached 1 million.



