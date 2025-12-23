Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν όλο και περισσότερο την πίεση στη Βενεζουέλα. Αυτήν την εβδομάδα προχώρησαν μετακίνηση και άλλων αεροσκαφών ειδικών επιχειρήσεων καθώς και πολλών μεταγωγικών αεροπλάνων με στρατεύματα και εξοπλισμό στην περιοχή της Καραϊβικής, σε μια κίνηση που προσφέρει στην Ουάσινγκτον πρόσθετες επιλογές σε περίπτωση ανάπτυξης στρατιωτικής δράσης, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και δεδομένα από ανοιχτές πηγές παρακολούθησης πτήσεων που επικαλείται η Wall Street Journal.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες την πίεση προς τον ισχυρό άνδρα της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, επιβάλλοντας «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενοπλοίων που μπαίνουν και βγαίνουν από τη χώρα, ενώ έχει δηλώσει ότι και ο εναέριος χώρος γύρω από τη Βενεζουέλα πρέπει να θεωρείται κλειστός. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρνηθεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αεροπορικών πληγμάτων στη χώρα της Καραϊβικής.

«Έχουμε σχηματίσει μια τεράστια αρμάδα, τη μεγαλύτερη που είχαμε ποτέ - και τη μεγαλύτερη με διαφορά που είχαμε ποτέ στη Νότια Αμερική», δήλωσε τη Δευτέρα. Αναφερόμενος δε στο ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων, πρόσθεσε: «Σύντομα θα ξεκινήσουμε το ίδιο πρόγραμμα και στο έδαφος».

Ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα της WSJ να σχολιάσουν την ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Τουλάχιστον 10 CV-22 Osprey, αεροσκάφη περιστρεφόμενου ρότορα που χρησιμοποιούνται από τις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, πέταξαν στην περιοχή το βράδυ της Δευτέρας από την Αεροπορική Βάση Κάνον στο Νέο Μεξικό, σύμφωνα με αξιωματούχο. Επίσης, μεταγωγικά C-17 από τις στρατιωτικές βάσεις Φορτ Στιούαρτ και Φορτ Κάμπελ έφτασαν τη Δευτέρα στο Πουέρτο Ρίκο, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων.

Έτερος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι στρατιωτικό προσωπικό και εξοπλισμός μεταφέρθηκαν με αεροσκάφη στην περιοχή.

Δεν είναι σαφές τι είδους στρατεύματα και εξοπλισμό μετέφεραν τα αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Ωστόσο, όπως σημειώνει η WSJ, η βάση Κάνον φιλοξενεί την 27η Πτέρυγα Ειδικών Επιχειρήσεων, ενώ στο Φορτ Κάμπελ εδρεύουν το 160ό Σύνταγμα Ειδικών Επιχειρήσεων της Αεροπορίας, μια επίλεκτη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, και η 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία. Επίσης, στην αεροπορική βάση Hunter Army Airfield, στο Φορτ Στιούαρτ, εδρεύει το 1ο Τάγμα του 75ου Συντάγματος Ρέιντζερς.

Η 27η Πτέρυγα Ειδικών Επιχειρήσεων και το 160ό Σύνταγμα Ειδικών Επιχειρήσεων της Αεροπορίας είναι εκπαιδευμένα να υποστηρίζουν αποστολές υψηλού ρίσκου διείσδυσης και απεμπλοκής και να παρέχουν εγγύς αεροπορική υποστήριξη και υποστήριξη μάχης. Αντίστοιχα, οι Ρέιντζερς εκπαιδεύονται στην κατάληψη αεροδρομίων και στην παροχή ασφάλειας σε εξειδικευμένες δυνάμεις, όπως η SEAL Team 6 ή η Delta Force, κατά τη διάρκεια στοχευμένων επιχειρήσεων εξουδετέρωσης ή συλλήψεων.

«Προωθούν δυνάμεις εκ των προτέρων για να αναλάβουν δράση», δήλωσε ο Ντέιβιντ Ντεπτούλα, απόστρατος αντιπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας και κοσμήτορας του Ινστιτούτου Αεροδιαστημικών Σπουδών Μίτσελ. Η μετακίνηση τέτοιων μέσων δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει την πορεία δράσης που θα ακολουθήσει. «Το ερώτημα που προκύπτει είναι "τι θέλει να επιτύχει"», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ (U.S. Southern Command), που είναι αρμόδια για τον αμερικανικό στρατό στη Λατινική Αμερική, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για συγκεκριμένες μετακινήσεις στρατευμάτων.

«Είναι πάγια πρακτική να πραγματοποιούνται τακτικές μετακινήσεις και εναλλαγές εξοπλισμού και προσωπικού σε οποιαδήποτε στρατιωτική εγκατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Νότιας Διοίκησης και πρόσθεσε: «Και ως πάγια πρακτική, λόγω ζητημάτων επιχειρησιακής ασφάλειας, δεν αποκαλύπτουμε λεπτομέρειες ούτε σχολιάζουμε επιχειρησιακές μετακινήσεις και δραστηριότητες αμερικανικών μέσων ή προσωπικού, ούτε αποκαλύπτουμε λεπτομέρειες συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή διαδρομών».

Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει ολοένα και περισσότερο τις προσπάθειες να «στριμώξει» τον Μαδούρο. Την περασμένη εβδομάδα, η Αμερικανική Ακτοφυλακή άρχισε τις κατασχέσεις δεξαμενοπλοίων κοντά στη Βενεζουέλα, επιχειρώντας να «κόψει» μια σημαντική πηγή εσόδων του καθεστώτος Μαδούρο.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη δύναμη πυρός που έχει στην περιοχή, με μία μοίρα μαχητικών F-35A, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler και ελικόπτερα διάσωσης HH-60W, τα οποία προστέθηκαν στην αμερικανική αρμάδα πολεμικών πλοίων, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πέντε αντιτορπιλικά, μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και μια αμφίβια ομάδα ετοιμότητας των Πεζοναυτών.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε τις κατασχέσεις πετρελαιοφόρων από τις ΗΠΑ «κατάφωρη κλοπή» και κατηγόρησε τον Τραμπ ότι επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος αλλά και να λεηλατήσει τους φυσικούς πόρους της χώρας.

