Μπατσελέτ για ΟΗΕ: Ο κόσμος είναι έτοιμος για να αναλάβει την ηγεσία, γυναίκα

«Ο κόσμος είναι έτοιμος» προκειμένου μια γυναίκα να αναλάβει την ηγεσία του ΟΗΕ για πρώτη φορά, λέει η υποψήφια Μιτσέλ Μπατσελέτ, πρώην πρόεδρος της Χιλής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η Μπατσελέτ έγραψε Ιστορία στη Χιλή ως η μόνη γυναίκα που κατείχε το ύπατο αξίωμα δύο φορές (2006-2010 και 2014-2018). Προτάθηκε τον Σεπτέμβριο από τον απερχόμενο πρόεδρο της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς για να διαδεχθεί τον Αντόνιο Γκουτέρες στη θέση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Χθες Δευτέρα, η Μπατσελέτ συναντήθηκε με τον εκλεγμένο πρόεδρο της Χιλής, τον Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος θα αποφασίσει εάν θα στηρίξει την υποψηφιότητά της αφότου αναλάβει τα καθήκοντά του στις 11 Μαρτίου.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είχε ποτέ γυναίκα στο τιμόνι του και μόνο ένας Λατινοαμερικάνος, ο περουβιανός διπλωμάτης Χαβιέρ Πέρες ντε Κουέγιαρ διετέλεσε γενικός γραμματέας (1982-1991). Δεδομένης της άποψης πως ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα έπρεπε να προέρχεται από χώρα της αμερικανικής ηπείρου, έχουν πληθύνει οι φωνές που υποστηρίζουν ότι πρέπει επιτέλους να αναλάβει μια γυναίκα το συγκεκριμένο αξίωμα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP, η Μιτσέλ Μπατσελέτ έκανε λόγο για «ιστορική ευκαιρία» να αναλάβει μια γυναίκα τα ηνία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκτός από τις δύο προεδρικές θητείες στη Χιλή, έχει διατελέσει Εκτελεστική Διευθύντρια της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (2010-2013) και Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2018-2022).

Η 74χρονη Μπατσελέτ θεωρεί ότι μπορεί να συμβάλει στον «εκσυγχρονισμό» του ΟΗΕ και στο να υπάρξει περισσότερη «αποτελεσματικότητα» και «διαφάνεια» στους κόλπους του.

Εξέφρασε επίσης την υποστήριξή της στις προσπάθειες της Βραζιλίας και του Μεξικού να μεσολαβήσουν ώστε να εκτονωθεί η κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας. «Όταν υπάρχουν τόσο ισχυροί μεσολαβητές στην περιοχή, όπως ο πρόεδρος Λούλα (στη Βραζιλία) ή η πρόεδρος Σέινμπαουμ (στο Μεξικό), ενδεχομένως να υπάρξει λύση», δήλωσε.

Άλλοι υποψήφιοι για να διαδεχθούν τον Αντόνιο Γκουτέρες – η δεύτερη θητεία του πορτογάλου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ λήγει στα τέλη του 2026 – είναι η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα, η υπουργός Περιβάλλοντος του Μεξικού Αλίσια Μπάρσενα, η πρωθυπουργός των Μπαρμπέιντος Μία Μότλι και ο αργεντινός επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

