Οι ΗΠΑ πρέπει να καλωσορίζουν τους μετανάστες, όχι να τους δαιμονοποιούν

Της συντακτικής ομάδας της στήλης Bloomberg Opinion

Ακόμη και για μια κυβέρνηση που δεν κρύβει την αντιπάθειά της προς τους μετανάστες, η πρόσφατη ρητορική του Λευκού Οίκου είναι ανησυχητική και προκλητική - και σε αντίθεση με την πραγματικότητα.

Τα γεγονότα είναι τα εξής: Οι μετανάστες είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό και να ξεκινήσουν επιχειρήσεις από ό,τι οι ντόπιοι Αμερικανοί. Είναι λιγότερο πιθανό να διαπράξουν εγκλήματα. Ακόμη και οι παράνομοι μετανάστες πληρώνουν περισσότερους φόρους από ό,τι λαμβάνουν σε παροχές, πολλές από τις οποίες δεν δικαιούνται να λάβουν.

Ούτε είναι αλήθεια ότι στερούν θέσεις εργασίας από τους Αμερικανούς, όπως ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ έχουν σήμερα περίπου 7 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας, πολύ πάνω από τα ιστορικά επίπεδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργοδότες δεν μπορούν να βρουν εργαζομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες. Σε άλλες περιπτώσεις, δεν μπορούν να βρουν καθόλου εργαζομένους - και η μείωση της μετανάστευσης είναι ένας σημαντικός λόγος για αυτό. Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, υπάρχουν πάνω από 300.000 λιγότεροι μετανάστες που εργάζονται στον τομέα των κατασκευών και της εστίασης. Νωρίτερα αυτό το μήνα, περίπου 2.000 επιχειρήσεις και βιομηχανικοί όμιλοι υπέγραψαν μια επιστολή στην οποία επισημαίνουν την «επικίνδυνη έλλειψη εποχιακής εργασίας» και καλούν την κυβέρνηση να διαθέσει περισσότερες βίζες.

Ωστόσο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε τον περασμένο μήνα ότι «οι περισσότεροι» μετανάστες «συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, προέρχονται από αποτυχημένες χώρες ή από φυλακές, ψυχιατρικά ιδρύματα, συμμορίες ή καρτέλ ναρκωτικών», τους κατηγόρησε για «υψηλή εγκληματικότητα, αστική παρακμή, υπερπλήρη νοσοκομεία, έλλειψη στέγης και μεγάλα ελλείμματα» και τους χαρακτήρισε ως αρπακτικά.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε αυτό το μήνυμα ως «ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα που έχει δώσει ποτέ» ο Τραμπ. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ επιβεβαίωσε τη θέση αυτή, ζητώντας «πλήρη απαγόρευση ταξιδιών σε κάθε καταραμένη χώρα που πλημμυρίζει τη χώρα μας με δολοφόνους και εθισμένους στα προνόμια».

Η προφανής αφορμή για αυτές τις αποτρόπαιες δηλώσεις ήταν η δολοφονία δύο μελών της Εθνικής Φρουράς από έναν Αφγανό μετανάστη στην Ουάσιγκτον στις 26 Νοεμβρίου, καθώς και μια μακροχρόνια απάτη με επιδόματα στη Μινεσότα, η οποία οδήγησε σε κατηγορίες εναντίον δεκάδων ατόμων της σομαλικής κοινότητας της πολιτείας. Και τα δύο περιστατικά ήταν αποτρόπαια και πρέπει να διωχθούν ποινικά. Η κυβέρνηση, ωστόσο, φαίνεται να τα θεωρεί ως πρόσχημα για να προχωρήσει σε ένα ευρύ κλείσιμο των νόμιμων διαδρομών μετανάστευσης - για να «σταματήσει μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου», όπως το έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ό,τι και αν σημαίνει τελικά η «μόνιμη παύση», μια τέτοια προσπάθεια θα ήταν σύμφωνη με την ευρύτερη αντιμεταναστευτική ατζέντα της κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει την επιβολή νέων ταξιδιωτικών περιορισμών σε δεκάδες χώρες, την αδικαιολόγητη ανάκληση βίζας σε ορισμένες περιπτώσεις, την κράτηση διεθνών φοιτητών και ερευνητών λόγω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την επιβολή τεράστιων τελών για τις βίζες H-1B, τη μείωση των ευκαιριών για νόμιμη εργασία των ξένων αποφοίτων και ακόμη και τη δυσκολότερη απόκτηση μόνιμης διαμονής για τα παιδιά των νόμιμων μεταναστών. Ενώ υπάρχουν και οι μαζικές απελάσεις.

Οι μετανάστες είναι απαραίτητοι για την ευρύτερη αμερικανική οικονομία, καθώς καλύπτουν κενά σε δεξιότητες, τονώνουν τη ζήτηση, ενισχύουν την ανάπτυξη, ενθαρρύνουν την καινοτομία και ενισχύουν την παραγωγικότητα. Αποτελούν κρίσιμο «συστατικό» της παγκόσμιας επιτυχίας της Silicon Valley, ιδρύοντας το 60% των κορυφαίων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης της χώρας, ενώ κυριαρχούν στα μεταπτυχιακά προγράμματα των ΗΠΑ στους πιο απαιτητικούς τομείς. Η άσκοπη παρενόχληση αυτών των εργαζομένων δεν έχει κανένα νόημα. Καθώς ο πληθυσμός των ΗΠΑ γερνάει και το ποσοστό γεννήσεων μειώνεται, οι μετανάστες θα γίνουν ακόμη πιο σημαντικοί τα επόμενα χρόνια.

Αντί να τους δαιμονοποιούμε, αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι αυτό που το Κογκρέσο αποφεύγει εδώ και δύο δεκαετίες: Μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που θα εξασφαλίζει τα σύνορα, θα αυξάνει τον αριθμό των νόμιμων μεταναστών και θα δημιουργεί μια οδό προς τη νομιμοποίηση για όσους βρίσκονται σήμερα παράνομα στη χώρα.

Μια τέτοια συμφωνία θα αναγνώριζε την πραγματικότητα, ενώ θα έκανε τη χώρα πλουσιότερη, ισχυρότερη και ασφαλέστερη. Θα αναγνώριζε επίσης ότι η υποδοχή των μεταναστών είναι, και πάντα ήταν, ο αμερικανικός τρόπος ζωής.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.