Οι ΗΠΑ καλούν την G7 να επιβάλει υψηλούς δασμούς σε Κίνα και Ινδία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πιέσουν τις χώρες της G7 να επιβάλουν υψηλότερους δασμούς στην Ινδία και την Κίνα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Πέμπτη, επικαλούμενο τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τα σχέδια.

Σημειώνεται ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, ιδίως στην Κίνα και στην Ινδία, κι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί να συντονίσει το βήμα της με τις ΗΠΑ, προκειμένου να περιοριστεί η χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τρίτη εξάλλου, το οποίο επικαλείται τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

