Οι ΗΠΑ ενδέχεται να επικηρύξουν για μεγάλο ποσό ηγέτες των Ταλιμπάν

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσει στην επικήρυξη για «πολύ μεγάλο» ποσό των ηγετών των Ταλιμπάν, διεμήνυσε ο νέος υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χθες Σάββατο, εξηγώντας πως πληροφορήθηκε ότι οι de facto αρχές του Αφγανιστάν κρατούν «περισσότερους Αμερικανούς» απ’ ό,τι ήταν γνωστό ως τώρα.

«Μόλις άκουσα πως οι Ταλιμπάν κρατούν περισσότερους αμερικανούς ομήρους απ’ ό,τι αναφερόταν μέχρι τώρα», ανέφερε ο κ. Ρούμπιο μέσω X.

«Αν αυτό είναι αλήθεια, θα πρέπει αμέσως να προσφέρουμε πολύ μεγάλο ποσό επικήρυξης για τους κορυφαίους ηγέτες τους, ίσως ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που προσφέραμε για τον (Οσάμα) Μπιν Λάντεν», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ Κάιντα, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην Αμποταμπάντ του Πακιστάν τον Μάιο του 2011.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίες δεν έδωσε καμιά άλλη λεπτομέρεια, ούτε διευκρίνισε ποιος ακριβώς είναι ο αριθμός των υπηκόων των ΗΠΑ που είναι ενήμερος ότι βρίσκονται στα χέρια των Ταλιμπάν, φονταμενταλιστικού σουνιτικού κινήματος που ανακατέλαβε την εξουσία στην Καμπούλ την 15η Αυγούστου 2021.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι η αμερικανική κυβέρνηση απελευθέρωσε Αφγανό που είχε καταδικαστεί για εμπορία ναρκωτικών και εξτρεμιστικές ενέργειες με αντάλλαγμα τον επαναπατρισμό δυο πολιτών των ΗΠΑ που κρατούνταν στο Αφγανιστάν.

Την Τρίτη, η Καμπούλ γνωστοποίησε ότι ο άνδρας αυτός, ο Χαν Μοχάμαντ, έφθασε αεροπορικώς στη χώρα μετά την αποφυλάκισή του. Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν επιβεβαίωσε πως αποφυλακίστηκαν δυο Αμερικανοί.

Ο πρώτος από τους δυο αμερικανούς πολίτες που αφέθηκαν ελεύθεροι ονομάζεται Ράιαν Κόρμπετ, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του. Ο κ. Κόρμπετ κρατείτο από τους Ταλιμπάν από το 2022, κατά την ίδια πηγή.

Ο δεύτερος ονομάζεται Γουίλιαμ Μακέντι, σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού Τύπου.

Οι Ταλιμπάν ανακατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν το καλοκαίρι του 2021 εν μέσω της χαοτικής και αιματηρής απόσυρσης των στρατευμάτων των ΗΠΑ και συμμάχων τους και της κατάρρευσης της υποστηριζόμενης από τη Δύση κυβέρνησης έπειτα από 20 χρόνια πολέμου.

Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε την Πέμπτη πως ζήτησε να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος δυο ηγετών των Ταλιμπάν, συμπεριλαμβανομένου του πνευματικού ηγέτη τους Χιμπατουλά Αχουνζάντα, καθώς κατηγορούνται για σωρεία παραβιάσεων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, τον συστηματικό διωγμό τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.