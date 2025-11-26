Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν υπάρχει τελική προθεσμία για την Ουκρανία και τη Ρωσία για να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, υπαναχωρώντας από την προηγούμενη τοποθέτησή του που όριζε ως καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη, μετέδωσε το Reuters.

«Η δική μου προθεσμία είναι όταν τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα επίσημες πηγές, ότι η κυβέρνησή του έχει ορίσει προθεσμία για την επόμενη Πέμπτη για το Κίεβο, ώστε να συμφωνήσει στο σχέδιο του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Reuters είχε αναφέρει ότι η αμερικανική πλευρά ασκούσε πιέσεις στην κυβέρνηση Ζελένσκι να αποδεχθεί τη συμφωνία.

«Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνω να παρατείνω τις προθεσμίες. Αλλά (σ.σ. η συγκεκριμένη προθεσμία) είναι Πέμπτη», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Fox News.

Πάντως, σύμφωνα με πηγές της Ουάσινγκτον επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ είναι το ειρηνευτικό σχέδιο να έχει υπογραφεί έως το τέλος του χρόνου.

Ο Τραμπ υποστήριξε χθες ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες με τη Μόσχα και το Κίεβο, τονίζοντας ότι η Ρωσία έχει ήδη συμφωνήσει σε ορισμένες υποχωρήσεις.

Παράλληλα ανέφερε ότι ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, και ότι στις διαπραγματεύσεις θα συμμετέχει και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ θα πάει εκεί, πιθανόν μαζί με τον Τζάρεντ (σ.σ. Κούσνερ). Δεν είμαι σίγουρος πως θα πάει ο Τζάρεντ, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία, είναι έξυπνος τύπος, και θα πάνε να συναντήσουν τον πρόεδρο Πούτιν, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.