Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, οι έρευνες για την ενέδρα που στήθηκε χθες βράδυ σε πούλμαν της Πιστόια Μπάσκετ και η οποία προκάλεσε τον θάνατο του εξηνταπεντάχρονου οδηγού Ραφαέλε Μαριανέλα, φέρονται να επικεντρώνονται σε χούλιγκαν της ακροδεξιάς.

Πιο συγκεκριμένα, φέρεται να εντοπίστηκαν διάλογοι στην εφαρμογή whatsapp, στους οποίους γίνεται αναφορά στην οργάνωση «τιμωρητικής αποστολής» από τουλάχιστον τρία άτομα. Μέρος των χούλιγκαν που συμμετείχαν στη βάρβαρη αυτή επίθεση που οργανώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πόλη του Τέρνι με το Ριέτι, όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, σύμφωνα με πληροφορίες διατηρούν στενές σχέσεις με τον ακροδεξιό χώρο.

Η ιταλική δικαιοσύνη άρχισε έρευνα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης και μέχρι αυτή την στιγμή έχουν ανακριθεί περίπου δέκα ύποπτοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

