Συνομιλία των Υπουργών Άμυνας ΗΠΑ και Ιαπωνίας: Οι ενέργειες της Κίνας «δεν ευνοούν την ειρήνη»

Πιτ Χέγκσεθ και Σίντζιρο Κοϊζούμι εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους για κάθε ενέργεια που μπορεί να κλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις

Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας Σίντζιρο Κοϊζούμι

Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας Σίντζιρο Κοϊζούμι κι ο αμερικανός ομόλογός του Πιτ Χέγκσεθ συζήτησαν τηλεφωνικά την «ολοένα πιο ανησυχητική κατάσταση ασφαλείας» στην περιοχή, με φόντο την κρίση στις σχέσεις ανάμεσα στο Τόκιο και την Κίνα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του πρώτου σήμερα.

«Οι υπουργοί αντάλλαξαν με ειλικρίνεια απόψεις» και «εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους για κάθε ενέργεια που μπορεί να κλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις, καθώς οι ενέργειες της Κίνας δεν ευνοούν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», σημείωσε το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας, μερικές ημέρες αφού το Τόκιο κατήγγειλε πως κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη «εγκλώβισαν» με τα ραντάρ ελέγχου πυρός τους ιαπωνικά καταδιωκτικά.

Πηγή: skai.gr

