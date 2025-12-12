Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας Σίντζιρο Κοϊζούμι κι ο αμερικανός ομόλογός του Πιτ Χέγκσεθ συζήτησαν τηλεφωνικά την «ολοένα πιο ανησυχητική κατάσταση ασφαλείας» στην περιοχή, με φόντο την κρίση στις σχέσεις ανάμεσα στο Τόκιο και την Κίνα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του πρώτου σήμερα.

«Οι υπουργοί αντάλλαξαν με ειλικρίνεια απόψεις» και «εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους για κάθε ενέργεια που μπορεί να κλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις, καθώς οι ενέργειες της Κίνας δεν ευνοούν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», σημείωσε το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας, μερικές ημέρες αφού το Τόκιο κατήγγειλε πως κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη «εγκλώβισαν» με τα ραντάρ ελέγχου πυρός τους ιαπωνικά καταδιωκτικά.

On Dec 12, DM Koizumi held a teleconference with @SecWar Hegseth. The Ministers exchanged candid views on increasingly severe security situation in the Indo-Pacific region, including the radar incident against SDF aircraft by Chinese military aircraft on Dec 6. 🇯🇵🇺🇸 pic.twitter.com/23we90m2Vr — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) December 12, 2025

Πηγή: skai.gr

