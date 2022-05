Οι Bono και The Edge των U2 πραγματοποίησαν μια συναυλία σε σταθμό του μετρό του Κιέβου σήμερα, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον ουκρανικό λαό, ο οποίος δέχεται σφοδρή επίθεση από τη Ρωσία.

Bono (U2) and “Antytela” band in Kyiv metro 🇺🇦 #Ukraine pic.twitter.com/C89h2gehZD — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) May 8, 2022

Οι δύο τραγουδιστές ερμήνευσαν το «Stand By Me» του Ben E. King δίπλα σε έναν Ουκρανό στρατιώτη, ενώ πλήθος κόσμους τους επευφημούσε.

Kyiv now. The legendary Bono from the U2 band with Taras Topolia ("Antytila") performs at the Khreschatyk metro station.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/suzkCVvgKt — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) May 8, 2022

Ο frontman των U2 ερμήνευσε επίσης κλασικά τραγούδια όπως τα: Sunday Bloody Sunday, Desire και With Or Without You.

«Οι άνθρωποι στην Ουκρανία δεν αγωνίζονται μόνο για τη δική σας ελευθερία. εσείς παλεύετε για όλους εμάς που αγαπάμε την ελευθερία», είπε ο Bono.

Σε ένα tweet, ο τραγουδιστής ανέφερε αργότερα ότι προσκλήθηκαν στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα από τον ίδιο τον πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. -- Bono and The Edge #StandWithUkraine — U2 (@U2) May 8, 2022

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις