Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσπαθεί να κλείσει ραντεβού με τον Τραμπ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσπαθεί να προγραμματίσει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα ενόψει της ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου, σύμφωνα με δύο άτομα που επικαλείται το Bloomberg.

Συνεργάτες αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τραμπ έχουν συζητήσει, αλλά δεν είναι σαφές εάν μια επίσκεψη στο κτήμα του στη Φλόριντα μπορεί να κανονιστεί έως τις 20 Ιανουαρίου, είπαν οι άνθρωποι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι προσπάθειες για συνάντηση μεταξύ των δύο έχουν δυσκολέψει περαιτέρω, επειδή η φον ντερ Λάιεν δεν έχει επιστρέψει ακόμη στις Βρυξέλλες μετά τις διακοπές, καθώς προσπαθεί να αναρρώσει από μια σοβαρή κρίση πνευμονίας στη χώρα της, τη Γερμανία.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες μέχρι στιγμής να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας με ανώτερους ομολόγους στην επερχόμενη κυβέρνηση. Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί επανειλημμένως ότι η Ευρώπη μεταχειρίζεται άσχημα τις ΗΠΑ και δεσμεύτηκε να επιβάλει δασμούς ενώ απαίτησε αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Το απόγευμα της Πέμπτης, η φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δημοσίευσαν πανομοιότυπα μηνύματα λέγοντας ότι είναι αφοσιωμένοι στην ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού.

«Ανυπομονούμε σε μια θετική δέσμευση με την επερχόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, με βάση τις κοινές μας αξίες και τα κοινά μας συμφέροντα», έγραψαν ο ξεχωριστά. «Σε έναν σκληρό κόσμο, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ είναι πιο δυνατές μαζί».

Η Φον ντερ Λάιεν απολάμβανε μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο αρκετές φορές για να συντονίσουν την πολιτική για την Ουκρανία και την Κίνα. Τώρα, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο Τραμπ μπορεί να αποσύρει την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία και να εκκινήσει την επικοινωνία με τη Ρωσία.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί ιδιωτικά να συνεργαστεί στενά με την ομάδα Τραμπ και για την Κίνα, αλλά Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι μια τέτοια συνεργασία είναι δυνατή μόνο εάν ο Τραμπ δεν στοχεύσει την ΕΕ με δασμούς.



