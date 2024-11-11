Επίθεση με φορτηγό σε χριστουγεννιάτικη υπαίθρια αγορά σχεδίαζε ένας 17χρονος Τούρκος με γερμανική υπηκοότητα, ο οποίος, σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία του Σλέσβιγκ-Χολστάιν.
Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, οι αρχές οδηγήθηκαν στον 17χρονο από υποκλαπείσες τηλεφωνικές συνομιλίες και άλλες επικοινωνίες σε δίκτυα ισλαμιστών, ενώ οι γερμανικές υπηρεσίες ενημερώθηκαν και από τις αντίστοιχες των ΗΠΑ. Τα πρώτα στοιχεία από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες δόθηκαν ήδη την περασμένη άνοιξη και κατόπιν την παρακολούθηση της υπόθεσης ανέλαβε η εισαγγελία του Φλένσμπουργκ, στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν.
«Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι ερευνούμε μια υπόθεση σχεδιασμού σοβαρής πράξης βίας η οποία θα έθετε σε κίνδυνο το κράτος και ανθρώπινες ζωές. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για έναν 17χρονο», δήλωσε ο εισαγγελέας Μπερντ Βίντερφελντ στην εφημερίδα.
