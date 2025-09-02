Ο Τραμπ θα ανακοινώσει τη μεταφορά της Διαστημικής Υπηρεσίας στην Αλαμπάμα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ανακοινώσει ότι η έδρα της Διοίκησης Διαστήματος των ΗΠΑ (US Space Command) θα μεταφερθεί από το Κολοράντο στην Αλαμπάμα.

Ο Τραμπ θα προχωρήσει στη συγκεκριμένη ανακοίνωση κατά τη διάρκεια δηλώσεων από το Οβάλ Γραφείο αργότερα την Τρίτη.

Η US Space Command, που αποτελεί διακλαδική διοίκηση και είναι ξεχωριστή από το Σώμα της Διαστημικής Δύναμης (US Space Force), εδρεύει σήμερα στο Κολοράντο Σπρινγκς. Η επιλογή της Αλαμπάμα ακολουθεί έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή του Πενταγώνου τον Απρίλιο, στην οποία σημειωνόταν ότι δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτιολογία για την προτίμηση του Κολοράντο.

Η τοποθεσία της έδρας υπήρξε πηγή αντιπαραθέσεων.

Κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, αξιωματούχοι είχαν αποφασίσει τη μεταφορά στην Αλαμπάμα, ενώ έκθεση του Γραφείου Λογοδοσίας της Κυβέρνησης (GAO) το 2022 διαπίστωσε «σημαντικά ελλείμματα στη διαφάνεια και την αξιοπιστία» στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας. Το 2023, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέλεξε να παραμείνει η έδρα στο Κολοράντο, προκαλώντας την οργή των βουλευτών της Αλαμπάμα.

Η Διοίκηση αναμένεται να μεταφερθεί στο Redstone Arsenal, στρατιωτική βάση του αμερικανικού στρατού όπου ήδη εδρεύουν η Διοίκηση Διαστήματος και Πυραυλικής Άμυνας του Στρατού, καθώς και τμήματα της Υπηρεσίας Αντιπυραυλικής Άμυνας.

Η Αλαμπάμα έχει εξελιχθεί τα τελευταία 20 χρόνια σε κόμβο διαστημικών δραστηριοτήτων για τον αμερικανικό στρατό.



Πηγή: skai.gr

