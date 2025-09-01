Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα τιμωρήσει τη Ρωσία και τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αν η Μόσχα δεν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεν συμφωνήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες ή κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία. Η Ρωσία όμως, όπως σημειώνει το CNBC, δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ότι σκοπεύει να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά αντίθετα συνεχίζει και εντείνει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας, καθώς επιδιώκει να εδραιώσει τα κέρδη της στα μέτωπα.

Και παρόλα αυτά, ο Τραμπ δεν προχωρά στην επιβολή ενός μεγάλου πακέτου κυρώσεων που θα μπορούσαν να βλάψουν την ήδη αποδυναμωμένη οικονομικά Ρωσία. Ο λόγος για τη στασιμότητα είναι στρατηγικός, σύμφωνα με αναλυτές, οι οποίοι προειδοποιούν ότι όσο περισσότερο ο Τραμπ καθυστερεί, τόσο περισσότερο υπονομεύει τη θέση τη δική του και των ΗΠΑ.

«Ο ρωσικός προϋπολογισμός βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση... οπότε αν επιβληθούν πιο σημαντικές κυρώσεις που θα στοχεύουν το εμπόριο πετρελαίου της Ρωσίας, κάτι που έχουν συζητήσει στις ΗΠΑ αλλά δεν έχουν κάνει, αυτό θα ασκούσε ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον προϋπολογισμό. Δεν έχει συμβεί όμως αυτό», δήλωσε στο CNBC ο Chris Weafer, διευθύνων σύμβουλος της Macro-Advisory με έδρα τη Μόσχα.

Υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες πίσω από την επιφυλακτικότητα του Τραμπ, πρόσθεσε ο Weafer: Η επιθυμία του προέδρου να θεωρηθεί ως ειρηνοποιός και οι ανησυχίες ότι θα ωθήσει τη Ρωσία βαθύτερα στην τροχιά της Κίνας.

«Ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ότι μπορεί να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας και ότι μπορεί να πάρει τα εύσημα για την προώθηση της ειρήνης. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση για το Νόμπελ Ειρήνης θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου, αυτό παίζει τον ρόλο του, επειδή γνωρίζουμε τον χαρακτήρα του», σημείωσε ο Weafer.

«Ο δεύτερος λόγος ... είναι ότι υπάρχει η αίσθηση ότι αν η Ρωσία ηττηθεί, αν η Μόσχα απομονωθεί εντελώς από τη Δύση και δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής όσον αφορά τη συνεργασία με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, τότε δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να προχωρήσει ακόμη περισσότερο σε μια ολική σύμπραξη με την Κίνα, κάτι που ενδεχομένως θα ενίσχυε τη θέση της Κίνας», τόνισε ο ίδιος.

Η προσέγγιση μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου θα σήμαινε ότι η Κίνα θα είχε «σχεδόν απεριόριστη» πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους, βιομηχανικά υλικά και στην Αρκτική, ανέφερε ο αναλυτής, σημειώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να «αποκόψει» τις ΗΠΑ από τις περιοχές της Αρκτικής που ελέγχονται από τη Ρωσία.

Θα επέτρεπε επίσης στην Κίνα μεγαλύτερη πρόσβαση στη ρωσική στρατιωτική τεχνολογία, όπως τα υποβρύχια stealth, και περισσότερες ευκαιρίες στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Στο μεταξύ, η Ουκρανία παρακολουθεί τον Τραμπ να αφήνει να περνούν οι προθεσμίες που έχει επιβάλει ο ίδιος για να αναλάβει δράση κατά της Ρωσίας, με το Κίεβο να μένει απογοητευμένο από τις χαμένες ευκαιρίες να πιεστεί ο Πούτιν να συνάψει εκεχειρία.

«Οι Ουκρανοί ήλπιζαν ότι η προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ στον Πούτιν στις 8 Αυγούστου για την αποδοχή της κατάπαυσης του πυρός θα εξασφάλιζε πιο σταθερή αεροπορική άμυνα», δήλωσε τον Αύγουστο ο Τζον Χερμπστ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία και επικεφαλής του Κέντρου Ευρασίας του Ατλαντικού Συμβουλίου. Ωστόσο, απογοητεύτηκαν όταν ο Τραμπ άφησε τον Πούτιν να παραβιάσει την προθεσμία της 8ης Αυγούστου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών χωρίς συνέπειες. «Αντ' αυτού, ο Τραμπ επικεντρώθηκε στη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν, η οποία δεν έχει ακόμη αποφέρει ευελιξία από τη ρωσική πλευρά», πρόσθεσε ο Χερμπστ. «Τώρα σφίγγουν τα δόντια και, μαζί με πολλούς από τους Ευρωπαίους εταίρους τους, περιμένουν οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου να συνειδητοποιήσουν ότι η Ρωσία παίζει μαζί τους και να λάβουν τα σκληρά μέτρα που έχει υποσχεθεί ο Τραμπ αν η Ρωσία συνεχίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία», σημείωσε.

Ενισχύονται οι δεσμοί Κίνας - Ρωσίας - Ινδίας

Οι ηγέτες του Πεκίνου και της Μόσχας προώθησαν το κλίμα φιλίας τους κατά τη διάρκεια της 25ης συνόδου κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) τη Δευτέρα. Στη σύνοδο της SCO συμμετέχουν 20 ξένοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Πούτιν και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, τους δασμούς του Τραμπ και το επόριο πετρελαίου, οι μεγάλες οικονομίες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας έχουν εμβαθύνει τους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς τους, ενώ οι αντίστοιχες σχέσεις τους με τη Δύση έχουν φθαρεί.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προέτρεψε τη Δευτέρα τους ομολόγους του ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και τους κάλεσε να απορρίψουν αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «νοοτροπία Ψυχρού Πολέμου».

Εν τω μεταξύ, ο Πούτιν δήλωσε στην SCO ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ τον Αύγουστο άνοιξε τον δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην ουκρανική «κρίση», όπως χαρακτήρισε τον πόλεμο που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια. Ωστόσο, ευχαρίστησε τους Ασιάτες συμμάχους της Ρωσίας για την υποστήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. «Εκτιμούμε τις προσπάθειες και τις προτάσεις της Κίνας, της Ινδίας και άλλων στρατηγικών εταίρων μας για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Η αμοιβαία κατανόηση που επιτεύχθηκε στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Ελπίζω ότι θα ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

Σύνοδοι κορυφής όπως η SCO δημιουργούν ένα νέο πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό οικοσύστημα που θα μπορούσε να αντικαταστήσει το «ξεπερασμένο» ευρωατλαντικό μοντέλο εξουσίας, υποστήριξε ακόμη ο Ρώσος πρόεδρος. Αυτό το νέο σύστημα «θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του μέγιστου αριθμού χωρών και θα είναι πραγματικά ισορροπημένο», δηλαδή «ένα σύστημα στο οποίο μια ομάδα χωρών δεν θα εξασφαλίζει την ασφάλειά της σε βάρος των άλλων», τόνισε ακόμη ο Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

