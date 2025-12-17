Λογαριασμός
Ο Τραμπ καλεί τον κόσμο να πάρει τα όπλα εναντίον «των δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας»

«Όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν εναντίον των δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας» είπε με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση σε παραλία στο Σίδνεϊ

Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χθες Τρίτη τον κόσμο ολόκληρο να διεξαγάγει αγώνα εναντίον των «δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας» μετά την επίθεση σε παραλία στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το σαββατοκύριακο με τουλάχιστον 15 νεκρούς και 42 τραυματίες κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα.

«Όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν εναντίον των δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας» και «αυτό κάνουμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο επ’ ευκαιρία της Χάνουκα.

