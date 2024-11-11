Μακελειό στο Μεξικό: Δέκα νεκροί και επτά τραυματίες από επίθεση αγνώστων σε μπαρ

Δέκα άνθρωποι δολοφονήθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε επίθεση σε μπαρ που διαπράχθηκε από τέσσερις ενόπλους προχθές το Σάββατο το βράδυ στο κεντρικό Μεξικό, ανέφερε αξιωματούχος αρμόδιος για την ασφάλεια σε πόλη ως τώρα απαλλαγμένη από τη βία του οργανωμένου εγκλήματος.

«Τέσσερις ένοπλοι κατέφθασαν με ισχυρά όπλα με αυτοκίνητο» στην Κερέταρο, ανέφερε ο Χουάν Λουίς Φερούσκα Ορτίς σε βίντεο που μεταφόρτωσε στο X. «Στο εσωτερικό καταγράφτηκαν οι θάνατοι δέκα ανθρώπων», ενώ «τουλάχιστον άλλοι επτά τραυματίστηκαν».

Ανάμεσα στα θύματα ήταν τρεις γυναίκες, σύμφωνα με την εισαγγελία της πολιτείας Κερέταρο.

Ένα πρόσωπο συνελήφθη και προφυλακίστηκε, σύμφωνα με τον αξιωματούχο ασφαλείας.

Οι πινακίδες του οχήματος με το οποίο κινούνταν οι δράστες αναγνωρίστηκαν και το αυτοκίνητο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο και «πυρπολημένο» από τους δράστες.

Τα γεγονότα επιβεβαιώνουν βίντεο του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που έφθασαν σε μεξικανικά ΜΜΕ. Τουλάχιστον τέσσερις ένοπλοι βγαίνουν από σταθμευμένο όχημα με ανοικτές τις πόρτες μπροστά στο μπαρ, κατόπιν μπαίνουν στο νυχτερινό κέντρο, σύμφωνα με το ένα.

Στο εσωτερικό, πελάτες πέφτουν στο έδαφος ή τρέχουν να σωθούν από τα πυρά, υπό το φως προβολέων, σύμφωνα με δεύτερη καταγραφή, που εικονίζει γιορτή η οποία διακόπτεται βίαια.

Το μπαρ «Λος Κανταρίτος» βρίσκεται σε πολυσύχναστη λεωφόρο, στο ιστορικό κέντρο της πόλης της αποικιακής εποχής που υποδέχθηκε τον Σεπτέμβριο, όπως κάθε χρόνο, φεστιβάλ στο οποίο συναντώνται καλλιτέχνες και διανοούμενοι.

Η πολιτεία Κερέταρο και η ομώνυμη πρωτεύουσά της σπανίως πλήττονται από το κύμα βίας που αποδίδεται στα καρτέλ των ναρκωτικών και σαρώνει το υπόλοιπο Μεξικό.

«Όλο το σύστημα ασφαλείας στην Κερέταρο έχει κινητοποιηθεί για να βρεθούν οι εγκληματίες», τόνισε ο κυβερνήτης της πολιτείας Μαουρίσιο Κούρι μέσω X.

«Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα σύνορά μας και να διατηρούμε την ασφάλεια στην πολιτεία μας», υποσχέθηκε. «Οι υπεύθυνοι γι’ αυτή τη βάρβαρη ενέργεια θα τιμωρηθούν», συμπλήρωσε.

Στην Κερέταρο κυβερνά το Κόμμα Εθνικής Δράσης (PAN, δεξιά αντιπολίτευση), όπως και στη γειτονική Γουαναχουάτο, την πολιτεία που πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη από τα 32 διοικητικά διαμερίσματα της χώρας, καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό ανθρωποκτονιών σε ετήσια βάση.

«Υπάρχουν τέσσερις συμμορίες εγκληματιών που δρουν στην Κερέταρο εδώ και κάποια χρόνια», σημειώνει ειδικός σε θέματα ασφαλείας, ο Νταβίντ Σαουσέδο, συμπληρώνοντας πως ο τρόπος δράστης των δραστών του μακελειού του Σαββάτου παραπέμπει σε βίαια επεισόδια στη Γουαναχουάτο.

Εκεί σημειώνονται συχνά «επιθέσεις εναντίον μπαρ και εστιατορίων, είτε για να ‘πληρωθεί το νοίκι’», δηλαδή για να καταβληθεί προστασία όπως απαιτούν κακοποιοί, «ή εξαιτίας του ότι στους χώρους αυτούς αντίπαλη συμμορία πουλάει ναρκωτικά», εξηγεί ο κ. Σαουσέδο.

Η βία μοιάζει να κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο αφότου ορκίστηκε κι ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα πρόεδρος της αριστεράς, η Κλαούδια Σέινμπαουμ, την 1η Οκτωβρίου: δήμαρχος αποκεφαλίστηκε στην αρχή του Οκτωβρίου στην πολιτεία Γκερέρο (νότια), όπου βρέθηκαν παρατημένα μέσα σε όχημα 11 πτώματα την περασμένη εβδομάδα.

Στη Γαλλία, ξέσπασε πολεμική καθώς στελέχη της νέας κυβέρνησης μίλησαν για «μεξικανοποίηση», αναφερόμενα στην αύξηση των βίαιων επεισοδίων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Με ανακοίνωσή της, η πρεσβεία του Μεξικού στο Παρίσι εξέφρασε λύπη για τη χρήση αυτής της έκφρασης, που συμβάλλει στον «στιγματισμό» της χώρας και σηματοδοτεί τη μετατροπή της σε «στερεότυπο».

Επέμεινε στις «μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται από τη μεξικανική κυβέρνηση» για την αντιμετώπιση της βίας σε «κάποια σημεία της επικράτειας».

Αφότου ανέλαβε την εξουσία η πρόεδρος Σέινμπαουμ, έχουν διαπραχθεί 2.788 ανθρωποκτονίες, σύμφωνα με ινστιτούτο έρευνας TResearch, που βασίζεται σε δημόσια δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

